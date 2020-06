Wohin in Wien: 12.6 – 18.6.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

9:00 Uhr: Bücherflohmarkt

Alles muss weg! Kinderbücher, Kunstbücher, Bücher über Wien, uvm.

17:30 Uhr: Gratis Weinverkostung

5 Weine aus 5 Weinregionen können heute probiert werden.

20:00 Uhr: Luster Projekt

Jazz-, Latin-, und Crooner Standards werden von Luster Project, eine Gelegenheitsgruppe, die immer wieder zusammentrifft, gespielt. Mitschwingen ist erwünscht!

21:00 Uhr: United We Stream I Kultur for President

Mehrere Wiener Veranstaltungskollektive haben diesen einen Stream auf die Beine gestellt. Neben diversen Musikprogrammen erwarten euch im Stream Visual Arts, Performances und Interviews mit vielen Beteiligten.

Samstag

11:00 Uhr: Rathausplatz wird zum Regenbogenplatz

Statt der Regenbogenparade findet ein Fotoshooting am Rathausplatz mit Regenbogenmotiv statt.

15:00 Uhr: LOVE IN THE PARK

FreundInnen treffen, Musik hören und ein paar kühle Drinks. Let’s go outside!

15:00 Uhr: Soundwalk – on site event!

Verlasst euer Wohnzimmer und geht los. echoraeume sagt euch wohin.

19:00 Uhr: Outta Tune Volume #4

In bequemer Kleidung und einem Getränk in der Hand kann der Abend an unerwarteten Orten mit klassischer Musik genossen werden.

Sonntag

10:30 Uhr: Bauernmarkt

Lebensmittel vom Feinsten, orientalische Genüsse, frisch gebackenes Fladenbrot und angeblich der beste Steckerlfisch der Stadt – das bekommt ihr am Bauernmarkt am Gemeinschaftshof.

11:00 Uhr: Texasschrammeln

Der „Elvis des Wienerlieds“ und „Da Dokta“ geben uralte Wienerlieder zum besten.

Montag

15:00 Uhr: LUFT

In der Kombinage könnt ihr die Ausstellung „LUFT“ bewundern.

20:00 Uhr: Sägewerk Quiz-Bausatz

Wissensbeweis bei Speis und Trank! Nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch Sägewerk-Gutscheine und Getränke warten auf das Gewinnerteam.

Dienstag

20:00 Uhr: Buchpräsentation: Robert Sedlaczek „Sprachwitze“

„Sprachwitze“ gehören zu den intelligentesten Exemplaren in der vielfältigen Welt der Witze. Eine Buchpräsentation.

Mittwoch

10:00 Uhr: Die Unkraut Pflückbox

Die Unkraut Pflückbox ist wieder im Lande unterwegs. Zu gewinnen gibt es auch was.

10:00 Uhr: Fesch’markt Deli Edition #4

Eine Neuinterpretation des Wiener Markts mit feschen Ausstellern aus dem Bereich Delikatessen, Blumen, Lebensmittel, Landwirtschaft.

18:00 Uhr: FM4 Swound Sound Summer Recording Sessions

Die FM4 Swound Sound Summer Recording Sessions von Makossa & Sugar B spielen wieder im Garten der Pratersauna.

Donnerstag

11:30 Uhr: energie & reparatur & upcycling café

Mitbringen kann man alles, was in einer Hand getragen werden kann. Ob die kaputte Holzschatulle der Oma, einen Toaster, Wecker oder die alte Nachttischlampe spielt dabei keine Rolle.

17:00 Uhr: Picnic Italiano

Um 17:00 Uhr wird zum Networking & Afterwork Event im italienischen Stil eingeladen!

