Wohin in Wien: 10.9. – 16.9.2021

Veranstaltungen in Wien

Freitag

10:00 Uhr: Monami Eröffnungs Wochenende

Monami in der Theobaldgasse ist wieder zurück! Und das noch schöner als je zuvor – im schicken Puffrot.

11:00 Uhr: Jedleseer Kirtag 2021

In Jedlsee ist Kirtag. Ein Straßenfest nach alter Tradition mit Kinderprogramm, Musik, Ringelspiel, Vergnügungspark und Zuckerwatte und Co.

14:00 Uhr: Buskers Festival Wien 2022 – Wiener Straßenkunst Festival

Ab 14:00 Uhr werden am Karlsplatz wieder die Künste der Straße präsentiert und es wird gefeiert mit Magie & Illusion, Jonglage & Akrobatik, Livemusik & Tanz, Comedy & Pantomime, Performance Art & Theater.

16:00 Uhr: Les Nuits en Or 2021

Gemeinsam mit der französischen Académie des César präsentiert die Akademie des Österreichischen Films auch heuer wieder den Kurzfilmmarathon Les Nuits en Or. Das Programm vereint die weltweit 30 besten Kurzfilme, die von den teilnehmenden nationalen Filmakademien prämiert wurden.

20:30 Uhr: Striking roots into the Void

Zwischen Erdreich und schwindelnden Lüften vereinen sich live Musik und zirzensische Bewegung zu einem eindrucksvollen Gesamtkunstwerk.

20:30 Uhr: Sharktank

Im Werk erfreut das Trio die Gemüter „Sharktank“ mit coolen Sounds.

Samstag

8:00 Uhr: Flohmarkt Obkirchergasse

Hunderte Flohmarktstände locken die Besucher mit einer großen Vielfalt an Artikeln. Sowohl private Aussteller*innen, als auch die Geschäfte in der Einkaufsstraße sind am diesjährigen Frühlingsflohmarkt in der Obkirchengasse vertreten!

10:00 Uhr: Mozarthaus Vienna feiert 15-jähriges Jubiläum

Das Mozarthaus Vienna feiert 15-jähriges Jubiläum mit einem „Open House“. Zwei Tage lang kann das Museum bei freiem Eintritt besucht werden.

14:00 Uhr: Literaturmeile Zieglergasse

Die Zieglergasse wird wieder zur Literaturmeile. Ein buntes Programm mit rund 40 Künstler*innen und Schriftsteller*innen wird geboten.

Sonntag

14:00 Uhr: Welttag des Kindes 2021

Heute wird in allen Bezirken der Welttag des Kindes gefeiert. Beim größten Familienfest der Stadt dreht sich alles um die Kinder und deren Recht auf ein gutes Leben.

17:00 Uhr: Stippich & Stippich

10 open-air Kammerkonzerte sind auf dem Sobieskiplatz geplant. Diesmal spielen Stippich & Stippich.

18:00 Uhr: Sir Tralala – Live auf der fluc-Marina / DJ Die launische Maurer*innenforelle Drehli Robnik

Nach längerer Pause im Dienste anderer veröffentlicht David Hebenstreit nun wieder ein Soloalbum.

Montag

11:00 Uhr: World Press Photo 21

Bis 24. Oktober präsentiert das WestLicht zum bereits 20. Mal die wichtigste Leistungsschau der internationalen Pressefotografie.

Dienstag

17:30 Uhr: Stiege zur Wiener Seele

Die Stadtverführerin spaziert mit euch auch am Abend durch Wien. Die Stiege zur Wiener Seele ist ein atmosphärischer Abendspaziergang am Alsergrund.

18:30 Uhr: Donauwellenreiter

Eine Kombination zwischen Jazz, Worldpop und Kammermusik zeichnen die Donauwellenreiter aus. Heute gibt es ein Konzert in der Sargfabrik!

Mittwoch

19:30 Uhr: David Scheid -Als die Welt noch eine Scheibe war

David Scheid spricht über Gott und die Scheibe und sucht nach Antworten. Ein Kabarett für alle Sinne, denn Musik und Videosequenzen gibt es außerdem.

Donnerstag

12:00 Uhr: Vintagerie Möbel-Flohmarkt! Wir stellen die ǝıɹǝƃɐʇuıʌ auf den ɟdoʞ!

Ab Donnerstag bleibt kein Möbel auf dem anderen. Die Vintagerie dreht ihr Geschäft und ihr Lager um, stellen alles auf den Kopf und verwandeln die Nelkengasse in einen vintage Möbel-Flohmarkt.

15:30 Uhr: 1. Simmeringer JAZZHERBST

Simmering wird zur Jazz-Metropole. Hochkarätige Künstler*innen geben sich die Ehre und veranstalten am Enkplatz einen kostenlosen Jazz-Abend.

