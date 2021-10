Wohin in Wien: 17.9. – 23.9.2021

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

12:00 Uhr: Wiener Kleingarten Messe 2021

Bei freiem Eintritt bietet diese Messe alles, was das Herz des Häuslbauers und Gärtners höherschlagen lässt.

14:00 Uhr: Atelier- und Galerienrundgang 2021

An zwei Tagen könnt ihr 36 Ateliers und Galerien im 3. Bezirk besuchen und dabei vielfältige Kunst entdecken. Der Eintritt ist frei.

15:00 Uhr: Stuwerviertel – Straßenfest

Die Venediger Au im Stuwerviertel wird für zwei Tage ein Ort der Nachbarschaft.

19:00 Uhr: im Achten herum

Auch in der Josefstadt stellen Künstler*innen ihre Werke aus und öffnen ihre Werkstätten für Besucher*innen.

17:00 Uhr: Grätzlfest am Park(ing) Day

Der Park(ing) Day wird wieder in der Grätzloase Pusteblume gefeiert mit Musik und Kulinarik!

18:00 Uhr: Bitte warten

Der österreichische Film und Viennale MehrWert FilmPreis-Träger „Bitte warten“ von Pavel Cuzuioc kommt ins Kino.

Samstag

10:00 Uhr: Kaffeehausflohmarkt

Ob Geschirr, Tische und Stühle, Bilder oder verschiedenste andere Kleinigkeiten, beim Wiener Kaffeehausflohmarkt ist sicher für jeden ein Schnäppchen dabei.

11:00 Uhr: Eröffnung Alszeilenmarkt

Der Alszeilenmarkt wird eröffnet! Der neuen Markt im Grätzl bietet regionale und saisonale Spezialitäten von über 10 Marktständen.

13:45 Uhr: Grund für: Herbstfest

Bands, Djing, Infostände, Kinderprogramm und Hüpfburg erwarten euch am Herbstfest in der Augasse.

14:00 Uhr: Südwind Straßenfest 2021

Ab 14:00 Uhr wird der 9. Bezirk zum Festgelände! Beim Südwind Straßenfest treffen Einkaufsmöglichkeiten und eine rauschende Party aufeinander!

14:00 Uhr: Georgischer Tag in Wien

Georgiens berühmte Küche, wunderbarer Wein, schöne Schriften, die große Schachtradition und natürlich Tanz und Gesang erwarten euch in Stiftgasse.

14:00 Uhr: Lazy Flea Market

Am Flohmarkt im Lazy Life gibt es viele schöne Dinge, die ein neues Zuhause suchen.

Sonntag

12:00 Uhr: Gürtel x Flohmarkt #5

Flohmarkt im Gastgarten des Gürtelbräus. Schnäppchenjäger*innen sind herzlich willkommen. Musik, Drinks und Snacks wird es natürlich auch geben.

12:00 Uhr: Zapatistas – Kennenlernen, Performatives Ritual & Talk

Eine Delegation der Zapatistas bereist derzeit Europa. Die Zapatistas sind eine sozialrevolutionäre Bewegung im Süden Mexikos, die hauptsächlich aus Mayas besteht und am Sonntag sind sie in der Brunnenpassage.

Montag

20:00 Uhr: Stefanie Sargnagel & Euroteuro

Stefanie Sargnagel liest aus „Dicht“. Die Lieder von Euroteuro Duo (KMT & Peter T) begleiten sie musikalisch.

Dienstag

19:30 Uhr: Erwin Steihnauer & seine Lieben

Die Sargfabrik feiert nicht nur 25 Jahre, sondern auch 100 Jahre H. C. Artmann. Aus diesem Anlass steht H. C. Artmann an drei Abenden musikalisch im Fokus.

Mittwoch

16:30 Uhr: Die Stadtverführerein

Zwischen Josefstadt und Neubau spaziert die Stadtverführerein mit euch diesmal durch Wien.

19:00 Uhr: Folksmilch – „Best of Folksmilch“n

Diese Band spielt Jazzfolk im witzig vielseitigen Kammermusik-Crossover.

Donnerstag

12:00 Uhr: SUPERNOSEUM

Noch bis zum 26. September verwandelt sich die Zacherlfabrik temporär zu einem Performance-Museum. Gezeigt werden Performances, Happening, Skulpturen, Foto- und Videoarbeiten sowie Installationen.

15:30 Uhr: Käfigkonzerte 2021

Vier Konzerten in drei Wiener Bezirken sind in Wiens Fußball- und Basketballkäfige geplant. Diesmal spielen Dorian Concept & König und Gazelle & the Bear.

