WIEN.ERLEBEN – Top Kino

Programmkino mit dem gewissen Extra

Warum in ein kleines Kino gehen, wo doch jedes Cineplex größere Leinwand, satteren Sound und tollere 3-D-Effekte bieten kann? Ganz einfach: weil das Programm ein anderes ist. Lichtspielhäuser wie das überschaubare, im Retro-Stil erhaltene Top Kino besucht man nicht, um sich Explosionen, Cola und Nachos reinzuziehen, sondern um sich – ähnlich wie bei einem Theaterbesuch – ein bisserl weiterzubilden. So bietet das Programm neben gehobenem Unterhaltungskino auch internationale Beiträge mit neuen Perspektiven und interessante Dokumentationen zu tagesaktuellen Themen. Für die Diskussion im Anschluss an den Film gibt es einen gemütlichen Restaurantbereich inklusive Bar. The place to be – nicht nur für Hipster, sondern für alle, die gerne Filme mit Niveau genießen.

Wo? Rahlgasse 1, 1060 Wien

Wieviel? 7,50 Euro Normalpreis

Wann? Mo – Mi 11:00 – 2:00 Uhr, Do – Sa 11:00 – 4:00 Uhr, So 10:30 – 24:00 Uhr

Infos www.topkino.at