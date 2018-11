WIEN.ERLEBEN – Rundumadum

#11 Einmal rund um Wien wandern

Zum Wandern muss man die Stadt verlassen und in die Berge fahren? Nicht zwingend! Wien hat nämlich ein überaus gutes Netz an Stadtwanderwegen – darunter den 120 Kilometer und 24 Etappen langen Rundumadum-Wanderweg. Er ist zu jeder Jahreszeit begehbar und führt abwechslungs- und aussichtsreich durch Wienerwald, Aulandschaft, Lainzer Tierpark oder Laaer Wald. Angst, sich zu verlaufen, braucht man keine zu haben: Der gesamte Rundumadum-Wanderweg ist mit gut erkennbaren Taferln ausgeschildert, auf denen ein “Apfel-Herz” und ein Pfeil zu sehen sind. Also, nichts wie rein in die Trekkingschuhe und auf ins Wandervergnügen!

Infos www.wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/wandern/rundumadum