Heute in Wien: 2.11.2018

Tagestipps für Wien

Für die einen ist es ein Fenstertag, die anderen nennen in Freitag, wir würden sagen es ist definitiv ein guter Tag, denn von Film über Party, Shopping, Musik und Lokaltipps – heute ist wirklich alles dabei!

Bäckerfrühstück

Der Brotduft, die Semmerl, das Butterkipferl – habt ihr auch schon so Lust auf ein köstliches Bäckerfrühstück?

Bäckerei Szihn

Wo Breitenfurter Straße 354, 1230 Wien

Wann 5:30 – 18:00 Uhr

Pop Up

Im Montana Store gibt es heute eine Vintage Pop Up mit Stücken, die gemütlich, stylisch, sportlich, aber auf keinen Fall Haute Couture sind!

Vintage Pop Up by Not Couture *Allerstylishen

Wo Montana Store Vienna, Schottenfeldgasse 58/1, 1070 Wien

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Seifenshop

In der Praterstraße 52 eröffnet heute der Shop des Seifenprinzen – dort gibt es Seifen, Seifen und noch mehr Seifen. Mhm!

Offizielle Eröffnung Seifenprinz Shop in Wien

Wo Praterstraße 52, 1020 Wien

Wann 16:00 – 19:00 Uhr

Konzert

Immer wieder Mal verschlägt es auch Legenden der Wiener Raunzmusik ins Konzerthaus – wir sprechen natürlich von Voodoo Jürgens, der heute Ludwig Hirsch singt!

Voodoo Jürgens singt Ludwig Hirsch

Wo Wiener Konzerthaus, Lothringerstraße 20, 1030 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Eröffnung

Das off-festival eröffnet heute Abend mit der Ausstellung „Contemporary“ – ab 20:00 Uhr im FotoQuartier!

Eröffnungsausstellung off-festival „Contemporary“

Wo FotoQuartier, Margaretenstraße 127, 1050 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Musik

Ismar Rivero ist ein kubanischer Singer/Songwriter und gibt heute seine Songs in der Kaffeebar Quentin zum besten! Eintritt: freie Spende!

Trova-quinquín Abend

Wo Kaffeebar Quentin, Kaiserstraße 96, 1070 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Party

Auf zum FirleTanz #32 im Kramladen mit Rocksteady Conspiracy und New Morrow!

FirleTanz #32 – Rocksteady Conspiracy ::: New Morrow

Wo Kramladen, U-Bahnbogen 39-40, Lerchenfeldergürtel, 1080 Wien

Wann 20:00 – 6:00 Uhr

Anime Klassiker

Anime Fans haben heute die einmalige Gelegenheit den Film „Perfect Blue“ im Filmcasino zu sehen!

Anime Classics: Perfect Blue (OmeUT) – 20th Anniversary

Wo Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Wann 22:30 – 1:30 Uhr

Sport

Eine richtig intensive Rad-Challenge erwartet euch bei „Wien Rundumadum“ – also rauf aufs Bike!

Wien Rundumadum 2018

Wo Donaucity Sportcenter, Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien

Wann 5:30 – 17:30 Uhr