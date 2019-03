Heute in Wien: 6.3.2019

Tagestipps für Wien

Guten Morgen und einen guten Start in die zweite Hälfte der Woche! Wir verbringen den heutigen Tag mit Kunst und Kultur aller Art.

Mahlzeit

Wenn heute der Magen knurrt, machen wir uns schnell auf den Weg ins In-Dish. Indisches Essen ohne Bollywood Ambiente, dafür umso mehr Fusion und mitten in Wien.

In-Dish

Wo Schwarzenbergstraße 8, 1010 Wien

Wann 11:00 – 14:30 Uhr, 17:00 – 22:00 Uhr

Kunst und Kontext

Die Kuratorin Laura Ritter führt heute durch die fürstlichen Sammlungen Lichtenstein, die derzeit in der Albertina ausgestellt sind.

Kuratorinnenführung | Rubens bis Makart

Wo Albertina Museum

Wann 17:30 – 18:30 Uhr

Club der Dichter

Herzschmerz erfahren, in ein Leben im Waldviertel eintauchen und bekannte Worte unter einer neuen Bedeutung kennenlernen. Am Tag der Lyrik und in den Gedichten der Autorinnen und Autoren ist alles möglich.

Tag der Lyrik 2019: Daniela Chana, Peter Clar, Hannes Vyoral

Wo Österreichische Gesellschaft für Literatur, Herrengasse 5, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Alles verkehrt

In Zeiten von Instagram und Co. umgeben wir uns ständig mit Fotografie, aber reflektieren wenig darüber. Die neue Ausstellung „Verrat der Fotografie“ strebt das Gegenteil an. Heute findet die Eröffnung statt, unbedingt vorbeischauen!

Eröffnung: Verrat der Fotografie

Wo Kunstraum Nestroyhof, Nestroyplatz 1, 1020 Wien

Wann 19:00 – 23:59 Uhr

Ich hab‘ da eine Frage…

Wie stark wird die Bevölkerung Wiens in Zukunft wachsen? Wann wird Wien zur Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt? Antworten auf diese und viele andere Fragen zur Bevölkerung Wiens, bekommen wir heute in der Science VHS.

Entwicklung der Wiener Bevölkerung 1910 bis 2048

Wo Science VHS Wien, Oswald Thomas Platz 1, 1020 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Movie Night

Wer sich vorgenommen hat, alle Filme anzuschauen, die heuer mit einem Oscar ausgezeichnet wurden, kann heute gleich damit anfangen! Regina King hat für ihre Rolle in dem Drama „If Beale Street could talk“ den Oscar als beste Nebendarstellerin erhalten.

FM4 Kino unter Freunden: If Beale Street Could Talk

Wo radio FM4

Wann 20:00 – 22:30 Uhr