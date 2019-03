Heute in Wien: 7.3.2019

Tagestipps für Wien

Heute wird es bunt, es wird laut, es wird stark. Dafür sorgen Pop-Up-Flohmärkte, Blitztuniere und DJ´s.

Zweisam im Zweiten

Sei es ein ausgedehnter Vormittag inklusive Frühstück oder ein kurzer Sprung auf einen Espresso, das Café Zweisam ist einen Besuch wert!

Café Zweisam

Wo Kleine Stadtgutgasse 10, 1020 Wien

Wann 8:00 – 23:00 Uhr

Von der Skizze zum Bauwerk

Bereits zum 17. Mal findet das Architekturfestival Turn On nun statt. Auch in diesem Jahr können sich Architektur-Interessierte viele verschiedene Vorträge zum Thema des Tages anhören.

Architekturfestival TURN ON 2019

Wo ORF RadioKulturhaus

Wann 14:30 – 19:00 Uhr

Second Hand Spaß

One woman’s trash is another woman’s treasure. Prickelnder Prosecco und ausgewählte Second Hand Stücke: ein Wochenende lang können wir den Pop-Up-Second-Hand Shop Rose ausgenutzten!

Second Hand Rose – Frühling

Wo Blechturm25, Blechturmgasse 23-27, 1050 Wien

Wann 16:00 Uhr

Schachmatt

Heute Nachmittag betreiben wir ausgiebigen Denksport beim Schach-Blitztunier im 48er-Tandler.

Schach im 48er-Tandler

Wo 48er-Tandler

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Hip hip

Es ist an jedem Tag, wichtig, Frauen den Rücken zu stärken. Der Frauentag wird bereits heute im WUK gefeiert, natürlich mit Live-Musik!

Das Fest zum Internationalen Frauentag

Wo WUK

Wann 18:30 – 22:30 Uhr

Vinyl gönnen

Vinyl Fans, vereint euch! Wir stöbern heute zwei, drei Stunden durch die große Plattenauswahl und lernen DJs und Produzenten in entspannter Atmosphäre kennen.

GÖnyl – Vinylmarkt im Elektro Gönner

Wo Elektro Gönner

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Mundart

Bekannt war Christine Nöstlinger vor allem für ihre Kinderbücher, doch sie konnte auch anders: Wir freuen uns darauf Stefanie Sargnagel dabei zuzuhören, wie sie Leben in Nöstlingers Dialektgedichte aus den 70er Jahren bringt.

Stefanie Sargnagel liest Christine Nöstlinger im Haus Panorama

Wo HAUS Panorama, Brigittenauer Lände 224, 1200 Wien

Wann 19:30 – 21:00 Uhr

Alle auf die Tanzfläche

Der Donnerstag eignet sich mindestens genauso gut zum Feiern, wie der Freitag. Deshalb geht es heute ins Chelsea, wo wir uns an der wilden Mischung von Polkabeats, Reggae und mehr erfreuen.

SKOLKA und Michael Hanisch

Wo Chelsea

Wann 20:00 – 23:30 Uhr