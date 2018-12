Heute in Wien: 6.12.2018

Tagestipps für Wien

Hohoho! Ward ihr auch alle brav? Na gut, dann gibt’s im heutigen Nikolaussackerl Bussis, Weihnachtsstimmung und natürlich die STADTBEKANNT Tagestipps!

Bangkok am Teller

Wer in Wien frisches und grandios schmeckendes Street Food wie in Bangkok essen möchte, der darf sich in den 15. Bezirk ins „All Reis“ begeben!

All Reis

Wo Schweglerstraße 12, 1150 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Pop Up

ROEE, Yaga & Uhrleiwand machen ein Christmas Pop Up in der Bandgasse – wupdiuu!

Christmas Madness opening

Wo ROEE, Bandgasse 14, 1070 Wien

Wann 17:30 – 23:00 Uhr

Shopping

Der allererste Makaro Flagshipstore in Wien hat eröffnet! Und im Rahmen der Opening Week gibt’s tolle Angebote!

Makaro Flagshipstore Opening Week

Wo Stiftgasse 21, 1070 Wien

Wann 10:00 Uhr

Markt

Ihr braucht noch ein Weihnachtsgeschenk? Oder ihr liebt einfach Vinyl? Dann auf zum Vinylmarkt im Elektro Gönner!

GÖnyl – Vinylmarkt im Elektro Gönner

Wo Elektro Gönner

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Nikolaus

„Nikolausabend mit Special Guest“ im Café Caspar – wer dieser Special Guest wohl sein mag?!?!

Nikolausabend mit Special Guest!

Wo Caspar

Wann 19:30 – 23:00 Uhr

Rote Bar

Eine musikalisch-literarische Soirée zwischen Jazz und Chanson könnt ihr heute in der Roten Bar im Volkstheater erleben. Es wird stilvoll!

Nachtvolk. Seelengeknister

Wo Volkstheater Wien

Wann 22:00 Uhr

Kultur und so

österreichische Schauspielerin Mercedes Echerer liest und spielt heute Abend im Theater am Spittelberg!

Wien, Berlin und Yiddish Tango

Wo Theater am Spittelberg

Wann 19:30 – 21:30 Uhr