Heute in Wien: 5.2.2020

Tagestipps für Wien

Töpfern, Bücher lesen, einen Film anschauen oder vegan kochen. Heute ist Mittwoch und das Feierabendprogramm ist vielfältig.



Clubhaus

Das Volee liefert eine kulinarische Reise durch die internationalen Küchen, lockt mit Stammhauscharakter und englischem Charme und lädt ein, sich an Clubsandwich, Schnitzel und Co. gütlich zu tun.

Volee

Wo Rustenschacherallee 9, 1020 Wien

Wann 11:00 – 21:00 Uhr

Ein Film zwischen Büchern

Französischer Film in der Hauptbücherei Wien. Danach wird kommentiert, diskutiert und kritisiert. Ein gelungener Abend also.

Die brillante Mademoiselle Neïla

Wo Hauptbücherei Wien

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

Leckeres Essen

Veganes Kochen für VeganerInnen und Nicht-VeganerInnen. Hauptsache es schmeckt gut und erweitert unseren Horizont.

Veganes Kochen leicht gemacht (auch für nicht veganer!)

Wo Soulshine Yoga

Wann 17:00 – 21:30 Uhr

Töpfertag

Alle die das Töpferhandwerk schon immer ausprobieren wollten, sollten die Gelegenheit heute nutzen und sich in den Entfaltungsraum-Wien begeben. Auch Kinder ab 10 Jahren sind gern gesehen.

Töpfertag

Wo Entfaltungsraum-Wien

Wann 10:00 – 13:00 Uhr

Bücher für Alle

Endlich ist er wieder da. Der offenen Bücherschrank in der Westbahnstraße. Alle Lesewütigen strömen nur so in Scharen darauf zu.

Der offene Bücherschrank in der Westbahnstraße kommt wieder.

Wo Westbahnstraße

Wann 10:00 – 10:30 Uhr