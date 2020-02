Heute in Wien: 6.2.2020

Tagestipps für Wien

Heute staunen wir über Ballroben und Kostüme, hören jiddische Lieder, besuchen eine Ausstellung und schwingen das Tanzbein,. Einen kräftigen Applaus für den Donnerstag bitte.

Ganz ohne Brexit

Frühstücken wie die Queen. English Breakfast, Scones und Baked Beans, so fängt der Tag gut an oder hört gut auf.

Cafe Little Britain

Wo Engerthstraße 249-253, 1020 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Opernball & Karneval

Wiener Ballkleider und venizianische Karnevalskostüme. Eine Ausstellung die sich ganz den besonderen Kleidern für besondere Anlässe widmet.

Wo Circus- & Clown Museum

Wann 18:00 – 23:00 Uhr

Was trägt sie?

Performance, Lesung, Musik und süße Trauben. An diesem Abend werden wir von reinen Glücksgefühlen getragen.

Was trägt Sie? / What carries you?

Wo Wiener Sezession

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Won’t you take me to Funkytown?

Heute wird im Loft kräftig gefeiert. Da heißt es, abtanzen am Mainfloor zu Funk und Co. Wer ein altes Instrument spendet, erspart sich sogar den Eintritt für 3 Personen.

Phat Jam + Funk Session. MJS, Kraut, Anja OM, Kellergeigen

Wo The Loft

Wann 20:00 – 4:00 Uhr

Liederabend

Isabel Frey singt jiddische revolutionäre Lieder im Cafe Morgenstern. Der Eintritt ist frei und jeder ist gerne gesehen.

Jiddische revolutionäre Lieder

Wo Café Morgenstern

Wann 20:00 – 23:00 Uhr