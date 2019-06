Heute in Wien: 30.6.2019

Tagestipps für Wien

Dieser Sonntag erzählt von Morden, Gemeindebauten, lesenden Kindern, Sommerfesten und Jazz-Musik und lässt uns eine Zeitreise in die dunklen Tage Europas machen. Es darf gelacht, aber auch geweint werden.



Dem Reich der Mitte so nah

Schmackhafte chinesische Küche, sonniger Gastgarten und moderate Preise sorgen für eine entspannte Atmosphäre.

Sunny

Wo Kienmayergasse 2, 1140 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Ihr Kinderlein kommet

Wer seine Kinder zum Lesen animieren will, der kommt zum Lesefest. Dort darf sich jedes Kind 3 gratis Bücher aussuchen. Ein Traum für alle Leseratten.

8. Wiener Kinderlesefest

Wo Rathaus

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Ein Hoch auf den Gemeindebau

Mit Frühstück, Frühschoppen, Wiener Schmankerln und feiner Blasmusik wird 100 Jahre Gemeindebau gefeiert. Echt leiwand!

100 Jahre Gemeindebau Jubiläumsfest im Karl-Marx-Hof

Wo 12.-Februar-Platz, 1190 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Lasst den Sommer beginnen

Zuerst großes Brunchbuffet, dann Grillen, Eis und Hüpfburg und zum Abschluss ein Konzert von „Die Strottern“.

Sommerfest mit Musik

Wo Magdas HOTEL

Wann 11:00 – 21:00 Uhr

Big Band = Big Music

Das KUG Jazz Orchestra Graz erfreut uns mit den größten Hits der Big Band Geschichte. Das wird ein launiger Abend und der Eintritt ist frei.

KUG Jazz Orchestra live im MQ

Wo MQ – MuseumsQuartier Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wer sagt hier Mord?

Sonntag ist Tatort-Zeit, wer nicht zuhause am Sofa sitzen will, der kommt in die Kuffnergasse. Dort kann man bei Grillerei und Drinks seinen Lieblingsermittlern zuschauen.

Bratort

Wo Die Schöne, 1160 Wien

Wann 19:00 – 0:00 Uhr

Für eine Hand voll Reichsmark

Ein Theaterstück anhand menschlicher Porträts von Leuten, die dem Nationalsozialismus den Weg bereitet haben. Zeitgeschichte, die unter die Haut geht.

NAZIS

Wo TheaterArche

Wann 19:00 – 21:00 Uhr