Heute in Wien: 1.7.2019

Tagestipps für Wien

Wellenreiter, Radfahrer, Künstler, Frühstück-Lover, Yogis und Tanzwütige. Dieser Montag ist für alle da.



Für Klein und Groß

Kaffeehaus mit Tradition und exzellentem Frühstück. Schattiger Schanigarten und Bällebad für die Kleinen. Hier kann man bleiben

Cafe Ritter Ottakring

Wo Ottakringerstraße 117, 1160 Wien

Wann 9:00 – 23:00 Uhr

Die Künstler von morgen

Kinder zwischen 6 und 14 Jahren dürfen sich kreativ austoben, zum Schluss werden die Werke in einer großen Ausstellung präsentiert.

KinderuniKunst Kreativwoche 2019

Wo KinderuniKunst

Wann 8:00 – 19:00 Uhr

Gegen den Hunger

FOODPOINT, ein neues Sozialmarkt-Konzept. Hier können sich Mitglieder mit leistbaren Lebensmitteln versorgen und viele neue Erfahrungen sammeln.

Eröffnung FOODPOINT Leopoldstadt

Wo Sturgasse 3, 1020 Wien

Wann 10:00 Uhr

Wellenreiter aufgepasst

Surfen in der Stadt? Am Hauptbahnhof geht das, hier kann man sich an aufblasbaren Surf-Stationen austoben. Wer will da noch in den Urlaub fahren?

Surf Days

Wo Am Hauptbahnhof 1

Wann 12:00 Uhr

Pack die Badehose ein

Auch der Montag ist zum raven da! Unter diesem Motte wird heute die Badehose zum Dance-Outfit und der Vienna City Beach Club zur Techno-Zone

Techno Plantscherl

Wo Vienna City Beach Club

Wann 14:00 – 23:00 Uhr

Zwei Räder sind genug

Heute dreht sich alles um das Rad. Gratis Radchecks, Infos zum Radfahren in Wien und ein umfangreiches Programm lassen Jung und Alt zum Donaukanal radeln.

Radsommer am Donaukanal 2019

Wo Salztorbrücke, 1010 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Yoga Liebe

Yoga in der Abenddämmerung, das kann was. Frische Luft und Gras unter den Füßen, herrlich.

Yoga im Park

Wo Schweizergarten

Wann 18:30 – 19:45 Uhr