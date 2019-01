Heute in Wien: 3.1.2019

Tagestipps für Wien

Das Jahr ist schon drei Tage alt, höchste Zeit aus dem Faulenzer-Modus zu erwachen und etwas von den Neujahrsvorsätzen umzusetzen. Wir jagen euch auf die Stange!

Brot, Brot, Brot

Weil wir hoffen, dass ihr immer noch frei habt, schicken wir euch vor dem Sport gemütlich frühstücken. Dass ihr heute Sport macht, ist natürlich eine Unterstellung.

Manufactum Café

Wo Am Hof 3-4, 1010 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Sport

Wir helfen euch, eure Neujahrsvorsätze gleich anzugehen. Bringt euch in Shape mit Pole Fitness!

Schnupperstunden!

Wo Phoenix Pole Studio, Kreitnergasse 48/1a, 1160 Wien

Wann 19:00 – 20:00 Uhr

Hello 2019!

Etwas irreführend ist der Titel schon, denkt man bei Neujahrskonzert doch gleich an den Musikverein. Doch das Local steht weder für Barockmusik noch Klassik, sondern für Blues und Rock!

Neujahrskonzert 2019

Wo Local, Heiligenstädter Straße 31, 1190 Wien

Wann 19:00 – 23:59 Uhr

Oper in der Kirche

Die Staatsoper kennt man vom Vorbeifahren sowieso, aber dass es unter der Peterskirche das kleinste Operntheater Österreichs gibt, wissen wenige. Aufgeführt wird Straußes Operette Die Fledermaus.

Die Fledermaus – Johann Strauß

Wo Oper in der Krypta, Peterskirche, Petersplatz 1, 1010 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Singsang

Zum Jammen geht man heute ins Loft.

5 (and a half) Years of Phat Jam [3.1.] + groovebumps

Wo The Loft, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Wann 21:00 – 4:00 Uhr