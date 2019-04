Heute in Wien: 29.4.2019

Tagestipps für Wien

Der heutige Tag hält europäischen Austausch, Jahrmarkttrubel und musikalische Vielfalt bereit. Einen guten Start in die Woche!

Little Orient

Im Orient Occident warten heute Hummus, Falafel und Shawarma.

Orient Occident

Wo Orient Occident, Naschmarkt 671, 1060 Wien

Wann 7:00 – 0:00 Uhr

Jahrmarkt

Für den Jahrmarkt in Fischamend zahlt es sich aus, raus aus der Stadt zu fahren! Stichwort Ringelspiel.

Jahrmarkt in Fischamend

Wo Getreideplatz Fischamend, Getreideplatz, 2401 Wien

Wann 7:00 Uhr – 18:00 Uhr

Quer durch Europa

Die Biker für ein vereintes Europa kommen heute in Wien an!

ROOF is VOLL.wien

Wo Mariahilfer Straße

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Gesprächsstoff

Die EU-Wahl rückt näher und wir müssen dringend über Europa reden. Jean Asselborn und Andreas Schieder machen genau das und zwar im Kreisky Forum.

Jean Asselborn/Andreas Schieder: Unser Europa

Wo Kreisky Forum für Internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Vienna

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

And now… Boogie!

Drei Instrumente, viele Musikrichtungen. Wenn das Café Drechsler Trio loslegt, hält es niemanden auf seinem Sitzplatz!

Café Drechsler: And Now … Boogie!

Wo MuTh, Am Augartenspitz 1, 1020 Wien

Wann 19:30 – 21:30 Uhr

Allround Musiker

Rotem Fisher legt eine One-Man-Show hin, von der sich selbst 5-köpfige Bands etwas abschauen können.

Rotem Fisher @Clash | Vienna

Wo Clash, Fluchtgasse 9, 1090 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Tanzen

Das Austro-Isländische Duo Oehl bringt melancholische Stimmung und tanzbare Beats ins B72.

Animals Of The Woods: Oehl

Wo B72, Hernalser Gürtelbogen 72-73, 1080 Wien

Wann 20:30 – 23:30 Uhr