Heute in Wien: 29.11.2018

Tagestipps für Wien

Weihnachtlich, genüsslich, gruselig, körperlich, griechisch, theatralisch – das alles sind Eigenschaften des heutigen Donnerstag!

Café

Eine chillige Mittagspause, ein gemütlicher Kaffee am Nachmittag oder das ausgiebige Frühstück – im Point of Sale nähe der TU bekommt ihr all das!

Point of Sale

Wo Schleifmühlgasse 12, 1040 Wien

Wann 7:00 – 23:00 Uhr

Weihnachtsgenuss

Der Kutschkermarkt verwandelt sich heute in einen weihnachtlichen Genusspfad mit Schleckereien, Weihnachtlichem und natürlich Glühwein!

Weihnachts-Genusspfad

Wo Am Kutschkermarkt, Kutschkergasse, 1180 Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Unterwelttalk

„Die Unterwelt im Wiener Prater“ – so heißt der Vortrag, den ihr heute im Circus- & Clownmuseum in im zweiten Bezirk erleben könnt – es wird verrucht und spannend!

Maximilian Edelbacher – Die Unterwelt im Wiener Prater

Wo Circus- & Clown Museum – Vienna, Ilgplatz 7, 1020 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Brot

Kruste & Krume widmet sich der langsamen und sorgfältigen Brotkultur – heute wird endlich die zugehörige Greißlerei eröffnet! Jupiduu!

Greißlerei Opening

Wo Kruste&Krume, Heumühlgasse 3/1/1, 1040 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Körperkunst

Pierc-Ink kombiniert Piercing und Tattoos – jeder der also ein neues Ohrloch, ein Tattoo am Hintern oder sonstige körperliche Zierden haben möchte, möge kommen!

Einladung zur Pierc-Ink PARTY Vol.2

Wo Silvia Gattin, Hollandstraße 9, 1020 Wien

Wann 15:00 – 20:00 Uhr

Griechisches Konzert

Wie klingt es, wenn man Wienerlieder mit griechischer Musik mixt? Wie Schrammeln und Sirtaki in einem eben – genau das könnt ihr im Achillion in Ottakring erleben!

Vorpremiere Sirtaki-Schrammeln

Wo Achillion, Ottakringer Straße 233, 1160 Ottakring

Wann 19:30 – 21:30 Uhr

Film gegen Gewalt

16 Tage gegen Gewalt an Frauen – unter diesem Stern steht auch der Trickfilmabend in der Brunnenpassage heute Abend. Pay as you wish und sei dabei!

Trickfilmabend: Cinemarkt – Klappe auf!

Wo Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 1160 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr