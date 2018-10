Heute in Wien: 28.10.2018

Tagestipps für Wien

Gratiskonzert, Flohmarkt, Fahrradtour und kreatives Weintrinken – der Sonntag verspricht gut zu werden!

Indisch

Ein sonntägliches Curry hat noch niemandem geschadet – wir gehen heute ins Taste of India!

Taste of India

Wo Margaretenstraße 34, 1040 Wien

Wann 12:00 – 23:00 Uhr

Radln

Der Vienna International Cycle Club lädt zum Group Ride heute zwischen 10:00 und 12:00 Uhr. Also auf die Sattel und los!

VICC Nice & Easy Road Bike Group Ride

Wo Steinitzsteg, Wien

Wann 10:00 – 12:00 Uhr

Flohmarkt

Jedem Sonntag sein Flohmarkt: Heute könnt ihr im Café Europa stöbern und shoppen!

Flohmarkt im Cafe Europa

Wo Zollergasse 8, 1070 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Grätzlfeier

Der Wiener und sein Grätzl: im 3. Bezirk wird beim Grätzl-Salat der Tag bunt gestaltet – Kinderprogramm inkludiert!

Grätzl-Salat!

Wo Baumgasse 75, 1030 Wien

Wann 13:00 – 17:00 Uhr

Kreativität

Wein fördert die Kreativität! Bei „Wine, Paint and have FUN“ steht genau das am Programm!

Wine, Paint and have FUN

Wo Brasserie de la Marie, Amerlingstraße 15, 1060 Wien

Wann 18:30 – 21:30 Uhr

Konzert

Jojo Mayer, Turboschlagzeuger aus New York ist heute im Porgy & Bess zu hören – es wird heiß!

Jojo Mayer / Nerve

Wo Porgy & Bess, Riemergasse 11, 1010 Wien

Wann 20:30 – 23:30 Uhr

Gratiskonzert

Im Rahmen der Viennale gibt es viele Konzerte und Rahmenveranstaltungen die ihr bei freiem Eintritt besuchen könnt. Heute zum Beispiel: LYLIT live in der Kunsthalle!

LYLIT – Live

Wo KUNSTHALLE WIEN, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 20:30 – 24:00 Uhr