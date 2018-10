Heute in Wien: 27.10.2018

Tagestipps für Wien

Genießt ihr das verlängerte Wochenende? Von uns aus könnte es ewig so weitergehen: griechisches Frühstück, feiern wie die 20-jährigen in Berlin und tanzen wie in den 20er Jahren. Herrlich!

Moderner Grieche

Kennt ihr schon das Marcos im 3. Bezirk? Nein? Dann aber schnell hin mit euch!!

Marcos

Wo Landstraßer Hauptstraße 73, 1030 Wien

Wann 9:00 – 21:30 Uhr

Shopping

Der Stoffkeller im 9. Bezirk hat großen Abverkauf und ihr könnt shoppen was das Zeug hält!

Stoffkeller % Sause

Wo Stoffkeller, Ennsgasse 7-11, 1020 Wien

Wann 8:30 Uhr

Herbstbeschäftigung

Was passt besser zum Herbst als Kürbis schnitzen? Das haben sich die Leute der Pfadfindergruppe 3 auch gedacht und laden heute dazu ein!

Kürbis schnitzen

Wo Enkplatz, 1110 Simmering

Wann 10:00 – 14:00 Uhr

Party

RAW VOLTAGE feiert den neuen Shop und das 3-jährige Bestehen und ihr könnt mitfeiern!

Re-Opening & Birthday Party!

Wo RAW VOLTAGE – Modular Store Vienna, Sobieskigasse 24/2, 1090 Wien

Wann 13:30 – 17:30 Uhr

Dia de los Muertos

Allerheiligen nähert sich in großen Schritten und die Mexikaner feiern diesen Anlass ganz besonders ausgiebig – Dia de los Muertos en Austria im Semperdepot ab 14:00 Uhr!

Día de los Muertos en Austria

Wo Semperdepot, Lehargasse 6-8, 1060 Wien

Wann 14:00 – 2:00 Uhr

Theater

Das Papiertheater Zunder lädt im Rahmen der Reihe „Von sozialer Notwehr zur konkreten Utopie“ ins Depot zum Stück „Pannekoeks Katze, die Sache mit den Räten“!

„Pannekoeks Katze, die Sache mit den Räten“

Wo Depot, Breite Gasse 3,1070 Wien

Wann 18:30 – 22:00 Uhr

Swing!

Die Rote Bar ist perfekt für illustre Gäste, gute Tänzer und Swing Liebhaber – heute wird jedenfalls getanzt!

Swing it – Finest Electroswing

Wo Rote Bar, Neustiftgasse 1 – Eingang Burggasse, 1070 Wien

Wann 22:30 – 4:00 Uhr