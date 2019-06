Heute in Wien: 25.6.2019

Tagestipps für Wien

Heute stellt sich Wien die Frage – Was ist Kunst? – Im Cafe Nachbarin kann man neue Freunde finden und in luftigen Höhen einen Cocktail schlürfen.



Hoch Hinaus

Über den Dächhern Wiens, gibt es nicht nur eine spektakuläre Aussicht sondern auch grandiose Drinks. Perfekt um nach der Arbeit die lauen Nächte zu genießen.

25hours Hotel

Wo Lerchenfelderstraße 1-3, 1070 Wien

Wann 15:00 – 0:00 Uhr

Angewandte Kunst

Die Angewandte lädt zum Jahresabschluss des Studienjahres 2018/19. Mit Ausstellungen, Performances, Konzerten und Workshops zeigt die Angewandte ihre Vielfalt an Studienfächern.

Angewandte Festival 2019

Wo Die Angewandte, 1010 Wien

Wann 11:00 Uhr

Into the Woods

Was ist ein Wald? Diese Frage stellt sich das Buch „C.A.T.“ des Masterstudiengangs der Angewandten. Und wer die „Catastrophic Animals on Terra“ sind, ist wohl klar.

Catastrophic Animals on Terra – A guidebook to life elsewhere

Wo Zirkuswiese, 1010 Wien

Wann 14:00 Uhr

In guter Nachbarschaft

Ein gutes Tauschgeschäft kann man im Cafe Nachbarin abschließen. Einfach alte, aber schöne, Kleidung mitbringen und mit Anderen tauschen. Fast wie shopping, nur nachhaltiger.

Nachbarinnen-Kleidertausch

Wo Café Nachbarin, 1180 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Mehr als nur Müll

Ist das Kunst oder kann das weg? David Leitner rückt Abfall in ein neues Licht. Müllsäcke werden zu Kunstobjekten mit einer Aussage.

David Leitner „100% Trash“ Vernissage

Wo Kulturdrogerie, 1180 Wien

Wann 19:00 Uhr

Films in Progress

Animations- und Experimentalfilme aus dem New York der 1970er gewähren Einblick in die Innenwelt der Künstlerin. Kino der etwas anderen Art.

Freies Kino – Maria Lassnig: Films in Progress

Wo Stadtkino Wien, 1010 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr