Heute in Wien: 26.6.2019

Tagestipps für Wien

Ein Überraschungsfilm, fulminante Partys, Fotos die Bände sprechen und ein Einblick in die Welt der Geishas. Der heutige Mittwoch kann sich sehen lassen.



Die Magie des Orients

Ein üppiges Mittagsbuffet mit orientalischen Köstlichkeiten und freundliche Menschen. Eine kleine Oase im Herzen Wiens.

Habibi & Hawara

Wo Wipplingerstraße 29, 1010 Wien

Wann 11:00 – 0:00 Uhr

Von Beirut bis Tokyo

318 Bilder aus dem Libanon, Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf den meisten Fotos ist kein Mensch zu sehen, ein Wunder in einer hektischen Welt.

Martin Stöbich Buchpräsentation am Brillantengrund

Wo Hotel am Brillantengrund, 1070 Wien

Wann 17:00 – 21:00 Uhr

Person der Künste

Wer wissen will was eine Geisha wirklich ist, der kommt ins Weltmuseum. Es gibt so einiges was wir noch nicht wissen.

Geishas

Wo Weltmuseum Wien, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Eine heiße Scheibe

Ein neues Meisterwerk von Gelbgut und Alle feiern mit. Gastsänger und eine Vernissage lassen diese CD-Präsentation grandios werden.

Gelbgut – Scheibe! / Albumrelease

Wo Das Werk Wien

Wann 19:00 – 4:00 Uhr

In Vino veritas

Wie wäre es mit einem guten Film und gutem Wein? Was gezeigt wird, ist eine Überraschung. Doch mit einem feinen Getränk in der Hand, kann der Abend gar nicht schlecht werden.

Abo-Apéro + Überraschungsfilm

Wo Le Studio – Film und Bühne c/o Studio Molière, 1090 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Es darf gefeiert werden

Ventil Records blickt auf vier Jahre und 11 Releases zurück. Da muss ein ordentliches Fest her. Am Besten gleich 2 Tage lang mit vielen Live-Acts.

4 years ventil records

Wo fluc + fluc wanne, 1020 Wien

Wann 21:00 – 4:00 Uhr