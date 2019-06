Heute in Wien: 23.6.2019

Tagestipps für Wien

Eine Runde am Ringelspiel fahren, Kleidung und Sneaker kaufen oder lieber barfuß durch den Prater laufen. Wer will, kann die Schulterpolster auspacken und einen Kurz-Trip in die 80er machen. An diesem Sonntag ist wirklich alles möglich.



Mercado

Jeden Sonntag heißt es „Alles Brunch“ im Mercado. Das Lokal verwöhnt uns mit seiner Nikkei-Küche, die zwar aus Peru stammt aber mit Elementen der japanischen Kochkunst kombiniert wird.

Mercado

Wo Stubenring 18, 1010 Wien

Wann 11:00 – 15:00 Uhr

Eine Runde am Ringelspiel

Kommt nur, kommt nur! Es ist Sommerfest im Böhmischen Prater. Neben den Fahrgeschäften, gibt es ein kunterbuntes Programm für alle Altersklassen.

Sommerfest

Wo Böhmischer Prater, 1100 Wien

Wann 8:45 – 20:00 Uhr

Wald und Wiesen Lauf

Laufen in der Natur, einmal durch den Prater über Stock und Stein. Neben den Hauptläufen gibt es auch einen Barfußlauf auf der Spenadlwiese.

10. Wald und Wiesen Lauf im Prater

Wo ASKÖ Sportzentrum Spenadlwiese, Spenadlwiese, 1020 Wien

Wann 9:00 – 12:00 Uhr

Süße Kleider

Flohmarkt in der Nordbahnhalle. Verkauft wird gut erhaltene Mode und Kleinkram. Verpflegung mit Kaffee und Kuchen für Alle.

Kleider & Kuchen

Wo Nordbahnhalle, 1020 Wien

Wann 12:00 – 17:00 Uhr

Super Sneaker

Nicht feiern, sondern shoppen kann man heute in der Pratersauna. Es ist Sneaker und Fashionmesse.

Laced Up Sneaker & Fashionmesse Wien 2019

Wo PRATERSAUNA, 1020 Wien

Wann 13:00 – 18:00 Uhr

Von Vokuhila und Schulterpolstern

1980er-Pop, von Ankathie Koi, lässt uns in die Zeit von Wham! und Duran Duran eintauchen. Packt die Schulterpolster aus und genießt die Zeitreise.

Baulückenkonzert #17: Ankathie Koi

Wo F23, 1230 Wien

Wann 20:00 – 21:30 Uhr