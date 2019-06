Heute in Wien: 22.6.2019

Tagestipps für Wien

Sonnwendfeier, Musik vom Feinsten, Vintage-Flohmarkt, große Stoffliebe und ein Anflug von Rinderwahn. Am Samstag ist einiges los in Wien.

Rinderwahn

Bella Luisa! Nur eine der vielen Köstlichkeiten im Rinderwahn. Es ist Zeit für wahnsinnig gute Burger.

Wo Weihburggasse 3, 1010Wien

Wann 12:00 – 24:00 Uhr

Stoffliebe

Biostoffe.at lädt alle Nähliebhaber und Stoffsammler zum Sommerfest ein. Buntes Rahmenprogramm mit Workshops, Gewinnspiel, Präsentationen und Buffet.

Biostoffe.at-Sommerfest

Wo Huttengasse 57, 1160 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Tingel Tangel

Nein, nicht Tingel Tangel Bob, sondern Tingel Tangel Flohmarkt. 25 Aussteller verkaufen, teils gebrauchte, Vintage-Kleidung. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen als Stärkung.

Tingel Tangel Flohmarkt Edition Summer Clothing

Wo RIAT – Institute for Future Cryptoeconomics, 1070 Wien

Wann 12:00 – 18:00 Uhr

Sonnwendfeier

Den längsten Tag des Jahres gepflegt bei Grillerei und Lagerfeuer ausklingen lassen. Dazu gibt es noch gute Musik und leckere Drinks.

Wo Himmel und Wasser, 1220 Wien

Wann 14:00 Uhr

Soul Night

„Crissy The Voice of Soul“ steht im Schloss Neugebäude am Plan. Feine Soul-Klänge in sommerlicher Atmosphäre. Hört, hört!

Sommer im Schloss Neugebäude 2019

Wo Schloss Neugebäude, 1110 Wien

Wann 17:00 Uhr

Von Hof zu Bühne

Der Innenhof des Kulturraum Neruda wird zur Bühne. Line Up: TLALLI (MEX), CANTUS IUVENIS und HAROLD TAYLOR/ MARCELO RAMOS/ALEX MACHADO

Neruda Sommerfest

Wo Kulturraum Neruda, 1040 Wien

Wann 17:00 – 23:45 Uhr