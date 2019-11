Heute in Wien: 22.11.2019

Tagestipps für Wien

Afterwork Drinks, ein gemütlicher Filmabend, sich die Seele aus dem Leib tanzen oder die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt bestaunen. Egal was man heute tut, der Freitagabend wird wunderbar.



Kaffee!

Seinem Motto „Trink different“ wird Das Kafa auf jeden Fall gerecht. Guter Kaffee, nette Leute und angenehmes Ambiente.

Das Kafa

Wo Währinger Straße 66, 1090 Wien

Wann 8:00 – 18:00 Uhr

It’s beginning to look a lot like Christmas

Heute wird die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt feierlich eröffnet. Dazu gibt es ein Konzert um die besinnliche Zeit gebührend einzuläuten.

Sing Along Vienna

Wo Stock-im-Eisen-Platz

Wann 17:00 – 21:00 Uhr

VOLEE Feierabend

Vodka Wellness, coole Sounds und ein gemütlicher Afterwork-abend. Der beste Start in ein wohlverdientes Wochenende.

VOLEE Feierabend x Audio Red

Wo VOLEE

Wann 18:00 – 2:00 Uhr

Marriage Story

Man will sich „freundschaftlich“ scheiden lassen. Aber ist das wirklich so einfach wie es klingt? Ein wunderbarer Film, der das Thema mit all seinen Höhen und Tiefen anspricht. Sehenswert!

Marriage Story

Wo Filmcasino

Wann 20:00 Uhr

Make Punk a Threat Again

Hardcore und Punk-Fans treffen sich am Abend im Venster 99. Da kommt jeder auf seine Kosten.

Make Punk a Threat Again Festival 3

Wo Venster 99

Wann 21:00 Uhr