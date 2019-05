Heute in Wien: 21.5.2019

Tagestipps für Wien

Wohltuendes Linsen-Dal zu Mittag, Kriminalkomödie am Nachmittag und ein Blick in den Sternenhimmel am Abend. Einen schönen Dienstag!

Indisch

Bunte indische Küche in bunter gemütlicher Atmosphäre!

Nam Nam

Wo Nam Nam, Webgasse 3, 1060 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Kinonachmittag

Im Top Kino gibt es heute David Lowery in seiner Rolle als in die Jahre gekommener Bankräuber in „The Old Man and the Gun“ zu sehen.

Ein Gauner & Gentleman

Wo Top Kino, Rahlgasse 1, 1060 Wien

Wann 16:45 – 18:15 Uhr

Afterwork

Zum Afterwork Drink gibt es heute die Performance von Babsi Poulin gleich mitgeliefert.

Afterwork und Performance BLANK mit Babsi Poulin

Wo Galerie ARCC.art, Kaiserstraße 76, 1070 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Tanzfläche stürmen

Die TU bittet zum Frühlingstanz, zu feiern gibt es nämlich jeden Grund: 100 Jahre Zulassung von Frauen zum ordentlichen Studium an der Technischen Uni.

Shake It Off: Frühlingskonzert

Wo Kuppelsaal, TU Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Sternenbild

Verträumt in die Sterne schauen, den großen Fragen der Astronomie auf den Grund gehen und den Dienstag ausklingen lassen.

Bilderbuch am Himmel

Wo Planetarium Wien, Oswald-Thomas Platz 1, 1020 Wien

Wann 18:00 Uhr

Jam Session

In der Local Bar warten heute Ensembles, Ensembles, Ensembles mit einem Programm von Jazz über Soul bis Pop.

JMLU PopNite 19

Wo Local – BAR | LIVE | MUSIK, Heiligenstädter Straße 31, 1190 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr