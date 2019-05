Heute in Wien: 20.5.2019

Tagestipps für Wien

Klezmer, Buddhismus Japans und Roma Musik: Der Start in die neue Woche beginnt bunt und musikalisch.

Café 7*Stern

Café 7*Stern ist vom Frühstück bis zum Abendkonzert alles gemütlich, freundlich, leistbar und absolut zu empfehlen!

Café 7*Stern

Wo Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Wann 9:00 – 2:00 Uhr

Japan

Interessiert an buddhistischen Traditionen? Lukas K. Pokorny gibt uns Einblicke in den Buddhismus Japans!

Einblicke in den Buddhismus Japans

Wo VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Wann 17:00 – 18:30 Uhr

Gedenkfeier

Zu Ehren der Roma und Sinti veranstaltet der Verein Voice of Diversity zum 11. Mal eine Gedenkfeier im Baranka Park, wo sie einst auf der Wiese ihren Lager- und Rastplatz hatten.

11. Baranka Park Gedenkfeier

Wo Belgradplatz, 1100 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Konzert

Im gemütlichen Cafe Max habt ihr heute Abend die Gelegenheit eine live Klezmer-Session mit der Vienna Klezmer Session Band zu erleben!

Vienna Klezmer Session #3

Wo Cafe Max

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Klassik

Ein bisschen Klassik schadet nie! Und deswegen sollte man sich die Inszenierung von „Reise über den Brenner und retour …“ in der schönen Lutherische Stadtkirche nicht entgehen lassen!

Phoenix Baroque Austria

Wo Lutherische Stadtkirche Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Kino

YOU ONLY DIE TWICE, eine wahre Geschichte, erzählt anhand zahlreicher gefälschter Do­ku­mente und vieler authentischer Berichte, ist heute wieder zu sehen.

YOU ONLY DIE TWICE – Der Mann der zweimal starb

Wo VOTIVKINO / DE FRANCE

Wann 20:00 Uhr