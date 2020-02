Heute in Wien: 21.2.2020

Tagestipps für Wien

„I know a place where we can dance the whole night away“ – heißt es an diesem Freitagabend, denn es gibt viel zu hören in Wien.



Strudel Zeit

Den Strudel gibt es im GO!Wien in allen Ausprägungen: Mit Blutwurst, mit Räucherforelle, Spinat oder Pilzen. Und natürlich auch als Nachspeise, versteht sich.

GO!Wien

Wo Fleischmarkt 1A, 1010 Wien

Wann 6:30 – 0:00 Uhr

Ein Abend im rrr

Im rrr trifft man auf Maximilian Foit und Dorian Mast. Was es zu hören gibt? Keine Ahnung, aber es klingt schräg, auf eine gute Art und Weise. Hinschauen lohnt sich.

Maximilian Foit / Dorian Mast

Wo rrr

Wann 18:00 Uhr

Djicpe and the Riders

Jazz meets Wien, Ostblock und Balkan. Swing und Bebop werden im froff wieder zum Leben erweckt und lassen uns das Tanzbein schwingen.

Djicpe and the Riders live

Wo froff

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Musik für einen guten Zweck

Das Neunerhaus hilft obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen und mit dem Konzert sollen fleißig Spenden gesammelt werden. Denn jeder Mensch hat ein Recht auf ein lebenswertes Leben.

Konzert für neunerhaus

Wo Kind und Kegel

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Auf olle 4re beim Würstelstand

Album Release beim Würstelstand. Klingt komisch, ist aber so. Die Rapper Kreiml & Samurai laden zum fröhlichen Stelldichein und geben ihr neues Album zum besten, gepaart mit ein paar Käsekrainern.

Auf olle 4re beim Würstlstand mit Kreiml & Samurai

Wo Wiener Würstelstand

Wann 21:00 – 4:00 Uhr