Buchtipp: Das nächste Mal bleib ich daheim. Umweltbewusstsein im Gepäck

Roman von Claudia Endrich

Spätestens seit Greta Thunberg und Fridays for Future ist das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde – von der Leugnung des Klimawandels über die Flugscham bis hin zu Verweigerung & Umdenken. Die junge Globetrotterin Claudia Endrich beginnt in ihrem Buch Das nächste Mal bleib ich daheim bei sich selbst und begibt sich auf die wohl erkenntnisreichste Reise ihres Lebens.

Junge, gebildete, ökologisch bewusste Weltbürger*innen

Neue Welten & Kulturen entdecken, sich persönlich weiterentwickeln, das Gefühl von totaler Freiheit & absoluter Individualität – Reisen ist einfach was Wunderbares. Claudia ist nichts lieber als unterwegs, regelmäßig packt sie mit Begeisterung ihren Rucksack und stürzt sich ins nächste Reiseabenteuer. Gerade wartet sie auf ihren nächsten, längst zur Routine gewordenen Check-in. Doch diesmal fühlt es sich anders an: Sie verspürt einfach keine Vorfreude. Dabei liegen sechs Monate bei ihrem Freund Tom in Südamerika vor ihr. Während sie an ihrem Plastikbecher mit überteuertem Flughafenkaffee nippt, steigt ihr Ärger über sich selbst und dieses Flugzeug, das sie zu ihrem rein persönlichen Vergnügen viele Tausende Kilometer über den Ozean bringen wird. Claudia beginnt nachzudenken und zu recherchieren. ln den folgenden Monaten beobachtet sie sich und ihr Leben als Expat & Traveller in Südamerika und dokumentiert ihre wachsende Abneigung gegen das, was sie mit so vielen der jungen, westlichen Bildungsschicht teilt: Die ökologische Elite der Welt verherrlicht einen klimaschonenden Lebensstil und beansprucht gleichzeitig die meisten Flugmeilen für sich.

Warum fliegen wir jedes Jahr so unglaublich viel?

Claudia Endrich lässt in ihrem autobiografischen, mit zahlreichen Fakten unterlegten Buch ihre eigenen, oft stereotypen Reiseerfahrungen Revue passieren: Sprachkurs in Frankreich, Volunteering in Afrika, Studienaustausch in Kanada, Backpacking in Lateinamerika. Während ihrer Zeit in Peru nimmt sie Reisende, die ihr unterwegs begegnen, und deren Motivation genau unter die Lupe. Dabei geht sie so manche Konfrontation ein, um mehr als ein fades Travelling is so awesome! herauszubekommen und schließlich auch, um sich selbst in vielen von ihnen wiederzufinden.

Ein inspirierendes, direktes und sympathisches Buch, das sich an diejenigen von uns richtet, die mit ihrer Reiselust hadern und über die klimapolitischen Konsequenzen ihres polyglotten Lebens nachdenken.



Das nächste Mal bleib ich daheim. Umweltbewusstsein im Gepäck

Claudia Endrich

240 Seiten, 20,- Euro

Edition Atelier, Wien

Bild: (c) Edtion Atelier