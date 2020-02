Heute in Wien: 20.2.2020

Tagestipps für Wien

Zero Waste, Fisch und Musik, Faschingsparty und eine Lesung. Das sind die Themen in Wien an diesem Donnerstag.



Essen und Shopping

Vintage Kleidung shoppen und ein ausgezeichnetes Frühstück genießen. Das kann man im Burggasse 24.

Burggasse24

Wo Burggasse 24/8, 1070 Wien

Wann 10:00 – 22:00 Uhr

Faschingsparty

Verkleidet oder nicht verkleidet, hauptsache du Selbst in deiner ganzen Schönheit und Unperfektheit. Für die musikalische Untermalung sorgt Frau Mayer.

Fasching plus Frau Mayer Band

Wo Frau Mayer

Wann 18:00 Uhr

Ein Leben ohne Müll

Im stressigen Familien Alltag kommt der Gedanke über die Vermeidung von Müll oft zu kurz. Im Kind und Kegel wird deshalb heute darüber informiert und gezeigt was Zero Waste tatsächlich bedeutet.

Ein Leben ohne Müll – geht das überhaupt?

Wo Kind und Kegel

Wann 18:30 – 20:00 Uhr

Hinter Glas

Im Forum 21 finden wir uns heute zur Lesung von Julya Rabinowich ein. Sie erzählt eine Geschichte von dunkler Schönheit und Gewalt.

Lesung „Hinter Glas“ von und mit Julya Rabinowich

Wo Forum 21

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Salon Sardine #27

Die Bühne ist eröffnet und lädt zum fröhlichen Beisammensein ein. Zum Unterhaltungsprogramm gibt es natürlich Fisch und Baguette.

Salon Sardine #27

Wo Kulturverein Einbaumöbel

Wann 19:30 – 22:30 Uhr