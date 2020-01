Heute in Wien: 20.1.2020

Tagestipps für Wien

Den ersten Tag der Woche gut überstanden? Dann ab ins Burg Kino, in die Alte Schmiede, in den Perinetkeller oder zum Raum im Raum. Ein vielseitiges Programm wird geboten.

Heute mal deftig

Im ältesten Restaurant Wiens stehen heimische Schmankerln auf der Speisekarte. Von Tafelspitz bis Wiener Schnitzel, Hauptsache deftig.

Wo Pfarrplatz 5, 1190 Wien

Wann 12:00 – 24:00 Uhr

I’m a Born Liar

Was haben Roberto Benigni und Donald Sutherland gemeinsam? Sie spielen beide Rollen in der Fellini Dokumentation. Erstmals in einem österreichischen Kino zu sehen.

Documentary: Fellini: I’m a Born Liar – Fellini’s 100th birthday

Wo Burg Kino Vienna

Wann 18:45 – 20:45 Uhr

Projekt: Garderobe

Nachhaltigkeit sollte an oberster Stelle stehen. Alte Kleidung zu tauschen anstatt sie wegzuwerfen, ist da ein guter Anfang. Bis zu 7 Kleidungsstücke können gebracht und wieder mitgenommen werden.

Wo Raum im Raum

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wortgefecht

Poetry Slam in der Alten Schmiede. Zwei SlammerInnen tretetn gegeneinander an. Heute: Tanasgol Sabbagh und Lukas Hofbauer.

Slammer Dichter Weiter

Wo Alte Schmiede

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Nawid ist weg

Gegen Abschiebung und für das Hierbleiberecht. Denn es verschwinden viel zu oft Menschen aus unserer Mitte, die eigentlich bei uns bleiben sollten.

Wo Perinetkeller

Wann 19:30 – 22:30 Uhr