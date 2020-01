Heute in Wien: 19.1.2020

Tagestipps für Wien

Keine Lust auf einen faulen Sonntag am Sofa? Dann helfen unsere Tagestipps weiter. Ein bunt gemischtes Programm, das für jeden etwas zu bieten hat.



Café Engländer

Egal ob man gemütlich bei einer Melange Zeitung lesen will oder doch ein üppiges Abendessen mit Cocktails einnehmen möchte. Im Café Engländer kann man beides.

Café Engländer

Wo Postgasse 2, 1010 Wien

Wann 10:00 – 1:00 Uhr

Jenseits von Afrika

Heute wird neben einem gemütlichen Frühstück, ein Filmklassiker gezeigt. Out of Africa ist eine Liebes- und Abenteuergeschichte. Starbesetzung mit Klaus Maria Brandauer und Meryl Streep.

Out of Africa | Filmfrühstück

Wo METRO Kinokulturhaus

Wann 11:00 – 15:00 Uhr

Phantombilder

Uraufführung eines besonders skurrilen Romans. Deswegen gibt es eine Matinee mit dem Autor, der anschließend Bücher signiert und Fragen beantwortet.

Phantombilder – Matinee mit David Schalko

Wo Halle EG im MQ

Wann 11:00 – 13:00 Uhr

Austria eats for Australia

Essen für den guten Zweck. In der Völlerei werden heute kräftig Spenden für Australien gesammelt. Unser fast Namenspartner benötigt Hilfe und wir sind zur Stelle.

Austria eats for Australia

Wo Völlerei Wien

Wann 13:00 – 16:00 Uhr

I wanna dance with somebody

Swingtänze aller Art werden heute beim Tag der offenen Tür des Some Like It Hot Ballroom vorgestellt. Tanzbegeisterte sind willkommen und dürfen so einiges ausprobieren.

Tag der offenen Tür

Wo Some Like It Hot Ballroom

Wann 14:00 Uhr

12 Wände

Interaktive Lichtinstallation. Laura Malmberg hat einen Lichtraum erschaffen, der durch die Augen der Betrachter ein eigenes Leben entwickelt. Vielleicht nicht jedermanns Sache, jedoch sehenswert.

Vernissage: Laura Malmberg „12 Wände“

Wo DEPOT 2

Wann 17:00 Uhr