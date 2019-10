Heute in Wien: 19.10.2019

Tagestipps für Wien

Ein Samstag voller Bücher, Musik und dem Vorverkauf der Viennale-Tickets. Boom Baby!



Croissants und Quiches

Das Café Pierre bietet einen kleinen aber feinen Auszug aus der vielseitigen französischen Küche und gibt somit den WienerInnen die Möglichkeit, sich abseits des Mariahilferstraßen-Trubels an der Côte D’Azur zu wähnen.

Cafe Pierre

Wo Windmühlgasse 32, 1060 Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr

Grand Opening

Heute gibt es eine große Eröffnungsfeier. Ein Line Up aus den coolsten DJs versüßt den Tag mit gscheiter Musik.

Sissysound Record Store – Grand Opening

Wo Sissysound Record Store

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Bücher, Bücher, Bücher

Bücher um 2 Euro das Stück und wer 5 Exemplare mitneimmt der bekommt eines gratis dazu. Ein Fest für alle Bücherwürmer und Leseratten.

Lagerabverkauf bei Books4Life Wien

Wo Books4Life Wien

Wann 12:00 – 16:00 Uhr

Viennale 2019

Wer die Viennale besuchen möchte, der sollte sich heute bereits ein Ticket sichern. Entweder online, telefonisch oder persönlich in den Vorverkaufsstellen. Der Andrang ist groß, also bringt genügend Wartezeit mit.

V’19 Presale start / Vorverkaufsstart

Wo Wien

Wann 10:00 Uhr

Wasser für Afrika

Kommt und helft die Trinkwassersituation in Kamerun zu verbessern. Mr. Ambassador and the Voice of Africa Band unterstützen Radio Afrika TV, Wasserfiltersysteme nach Kamerun zu bringen.

Benefizkonzert für Trinkwasser in Kamerun #1

Wo Cafe Concerto

Wann 20:00 Uhr