Heute in Wien: 19.1.2019

Tagestipps für Wien

Heute ist ein Tag zum Feiern für K-Pop Fans, denn das erste K-Pop Café eröffnet in Wien. Außerdem steht ein Geburtstagsfest ins Haus und Kleidung kann auch getauscht werden.



Frühstück

Das Ramasuri in der Praterstraße ist eine perfekte Mischung aus „alles ein bisschen“. Hier gibt es ein umfangreiches Frühstückangebot, von Sandwich bis zur kreativen Frühstücks-Combo.

Ramasuri

Wo Praterstraße 19, 1020 Wien

Wann 08:00 – 24:00 Uhr

Fixtermin

Es ist wieder so weit, das FM4 Geburtstagsfest steht an. Diesmal unter anderem mit Moop Mama, Erwin & Edwin, At Pavillon, Gurr und vielen anderen tollen Bands und Musikerinnen.

FM4 Geburtstagsfest 2019

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 20:00 – 5:00 Uhr

Des Kaisers neue Kleider

Für alle unter euch, die Papa, Tante, große Schwester oder Opa sind, beim Kinderkleidertausch könnte ihr Ausgewachsenes, Abgestreiftes und Unbenutztes hergeben und neue Schönheiten erhalten.

Kinderkleidertausch

Wo Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Wann 9:00 – 13:00 Uhr

Gedenknacht

Die Hardcore-Fans wissen, Falco starb am 6. Februar. Daher ist das Motto dieser Veranstaltung „Wer sich erinnert, war nicht dabei“ auch irgendwie passend.

Falco Gedenknacht 2019

Wo Cabaret Fledermaus, Spiegelgasse 2, 1010 Wien

Wann 21:00 – 4:00 Uhr

Buch und Mode

In der Performance „Please, teach me Chinese – Please, teach me Italian / Marx a Prato, Gucci a Prato“ von Rainer Ganahl werden Modestücke performativ inszeniert. Nebenbei wird Ganahls Buch „Manhattan Marxism“ präsentiert.

Buchpräsentation & Modeschau: Rainer Ganahl

Wo Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 19:00 Uhr

Tauschen, die II

Tausche deine nicht genug geliebten Kleidungsstücke gegen neue Schätze, schone dabei die Umwelt und unterstütze den Verein Ute Bock.

TauschRausch 2.0

Wo Nordbahnhalle, Innstraße 16 / Leystraße 157, 1020 Wien

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Gitarrenmeister

Die zwei Herren Wödmasta sind dem archetypischem Österreicher sehr gleich, Wödmasta – in eh fast Allem. Auf dem Weg zur Einsicht, besingen sie im Cafe Zipp ihre Geschichten vom Leben.

Die Wödmasta

Wo Cafe Zipp, Burggasse 66, 1070 Wien

Wann 20:30 Uhr

K-Pop Café

Das erste Wiener K-Pop Café eröffnet heute in der Robert-Hamerling-Gasse. Neben K-Pop auf die Ohren gibts dort lecker koreanisches Essen für den hungurgen Magen. Außerdem kann man dort Koreanisch lernen.

Grand Opening FANDOM Café

Wo Fandom, Robert-Hamerling-Gasse 23, 1150 Wien

Wann 11:00 Uhr