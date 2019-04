Heute in Wien: 13.4.2019

Tagestipps für Wien

Wonach steht euch an diesem schönen Samstag der Sinn? Nach einem Flohmarkt, einer Infoveranstaltung zur EU-Wahl oder einem Ausstellungsbesuch? Genügend Auswahl gibt es allemal!

Koreanisch zum Verlieben

Woher kommt dieser herrliche Duft, der in der ganzen Lustkandlgasse in der Luft hängt? Ach ja, aus dem modern korean.

modern korean

Wo modern korean, Lustkandlgasse 4, 1090 Wien

Wann 12:00 – 24:00 Uhr

Vintage Lovers aufgepasst

Wer kennt sie nicht, diese Freude, wenn man nach stundenlangem Wühlen endlich den perfekten Mantel findet. Ganz viel von diesem Gefühl gibt es heute bei Addicted to Vintage.

Addicted to Vintage-Flohmarkt

Wo Kunsttankstelle Ottakring, Grundsteingasse 45, 1160 Wien

Wann 11:00 Uhr

Schöne Dinge, guter Zweck

Die Jugendnotschlafstelle veranstaltet heute einen Flohmarkt im hauseigenen Hof.

Flohmarkt a_way in style

Wo Jugendnotschlafstelle Away, Neumayrgasse 4/1, 1160 Wien

Wann 11:00 – 17:00 Uhr

Aus zweiter Hand

Zwanzig Austeller*innen, Live-Acts, ein großes veganes Buffet und jede Menge Solidarität.

Secondhandmärktchen lV

Wo The Loft, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Wann 13:00 – 19:00 Uhr

Tingel Tangel Frühling

Der Vintage- und Designflohmarkt mit Tradition ist auch heuer wieder im Frühlingsgetümmel mit dabei!

Tingel Tangel Flohmarkt ’spring edition‘

Wo RIAT – Institute for Future Cryptoeconomics, Neubaugasse 64-66/3/4, 1070 Wien

Wann 12:00 – 18:00 Uhr

Gartenflohmarkt

Auch das Atelier Synkoop ist mit einem Frühlingsflohmarkt vertreten!

Frühlingsflohmarkt im Synkoop

Wo Arnezhoferst raße 1, 1020 Wien

Wann 11:00 Uhr

Ein Hoch auf unabhängige Plattenläden

Recordbag feiert den internationalen Record Store Day mit einem ganz besonderen Angebot: exklusive Veröffentlichungen, Sondereditionen und minus 10% auf alles!

Record Store Day im Recordbag

Wo Recordbag, Kollergerngasse 4, 1060 Wien

Wann 9:00 Uhr

Déja Vu

Wer die Ausstellung dieser beiden jungen Künstler noch nicht gesehen hat, hat heute Abend bei der Schließparty noch eine letzte Chance.

Closing event: Déjà View by Gabriele Edlbauer and Julia Goodman

Wo Hoast, Große Sperlgasse 25, 1020 Wien

Wann 14:00 – 17:00 Uhr

Thinking about tomorrow

Die Dramatikerin und Essayistin Enis Maci und der Musiker Andreas Spechtl sprechen heute Abend über mögliche Formen des (künstlerischen) Widerstands gegen Rechts und der Solidarisierung.

Nazis & Goldmund –Die Zukunft des Widerstands 1 Interspeeches 3

Wo Studio BRUT, Zieglergasse 25, 1070 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wählen ist sexy

Wozu brauchen wir die EU genau? Und warum sollte man überhaupt zur EU-Wahl gehen? Welche Kandidaten stehen zur Auswahl und wofür setzen sie sich ein? All das und vieles mehr wird heute umfangreich beantwortet, damit wir am 26. Mai alle informiert in die Wahlkabine gehen können.

Europa im Grätzl

Wo Mariahilfer Straße 60, 1070 Wien

Wann 13:00 – 17:00 Uhr

Schön war’s

Ein letzter Kaffee, ein letzter Drink, ein letzter Schokokuchen. Das lutz stellt seinen Lokalbetrieb ein und wird in Zukunft nur noch als Eventlocation verfügbar sein. Ein letztes Wochenende heißt es aber noch all seine Gäste willkommen.

das letzte Glas Whiskey

Wo lutz – die bar, Mariahilfer Straße 3, 1060 Wien

Wann 19:00 Uhr