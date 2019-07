Heute in Wien: 12.7.2019

Tagestipps für Wien

Frida Kahlos Geburtstag feiern, Rapid huldigen, sich ein spontanes Tattoo stechen lassen, afrikanischen Flair genießen oder ein neues Fahrrad kaufen. So muss ein Freitag sein.



Für den großen Hunger

All You Can Eat, aber ohne Buffet. Im Ebi wählt man à la carte und kann trotzdem essen so viel man will. Ganz ohne Gerangel um die besten Speisen.

Ebi 7

Wo Mariahilferstraße 112, 1060 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Fridas Geburtstag

Anlässlich des 112. Geburtstages Kahlos, feiert Wien ein mehrtägiges mexikanisches Menschenrechtsfestival.

Frida Kahlo Festival Wien

Wo Wiener Stadtpark

Wann 14:00 Uhr

Ein schnelles Tattoo

Für die Spontanen, die schon immer etwas Verrücktes machen wollten eignet sich der Flash-Tattoo Pop-Up. Hier kann man sich vorbereitete Motive tätowieren lassen.

MINT CLUB am Brillantengrund – Flash-Tattoo Pop-Up in Wien!

Wo Hotel am Brillantengrund

Wann 14:00 – 20:00 Uhr

Das afrikanische Lebensgefühl

Die Kultur Afrikas erleben, dazu gibt es ein durchwachsenes Programm für Groß und Klein. Workshops, Musik und freier Eintritt, was will man mehr?

AfriCult Festival 2019

Wo Otto-Geißler-Platz, 1100 Wien

Wann 14:00 Uhr

Grün-weißer Tag

Rapid-Fans aufgepasst! Es ist wieder Tag der offenen Tür und Alle sind herzlich willkommen. Kleiderordnung: Violette Sachen eventuell zuhause lassen.

Tag der offenen Tür 2019

Wo SK Rapid Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Mehr Fahrräder braucht die Stadt

Wer noch ein günstiges Fahrrad braucht, der kommt zum Donaukanal. Hier kann man für wenig Geld brauchbare Räder kaufen. Perfekt für die tägliche Fahrt in die Uni oder ins Büro.

WUK Fahrradflohmarkt am Donaukanal

Wo Salztorbrücke, 1010 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr