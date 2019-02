Heute in Wien: 12.2.2019

Tagestipps für Wien

Der Dienstag erweist sich als ein denkwürdiger Tag!

Knuspriges Huhn

Heute bestellen wir unser Mittagsmenü bei Mochi o.m.k. Das ist die Take Out Version vom heiß begehrten Restaurant Mochi in der Praterstraße.

Mochi o.m.k.

Wo Praterstraße 16, 1020 Wien

Wann 11:00 – 21:30 Uhr

Garteln mit System

Was ist Permakultur eigentlich genau? Wenn ihr euch auch schon länger für Garten und Natur interessiert und etwas anbauen möchtet, aber keine Ahnung habt wie, dann ist dieser Workshop genau das richtige für euch!

Permakultur basic workshop

Wo Alte WU, Kern C, Raum Wolke, Augasse2-6, 1090 Wien

Wann 17:30 – 21:00 Uhr

Comedy im Café

Stand Up Comedy auf Englisch gibt es heute Abend im Cafe7stern. Eintritt gibts keinen, eine kleine Spende hat die Kleinkunst aber auch noch nie abgelehnt.

English Comedy – Joke’s On You im 7*Stern Wohnzimmer

Wo Cafe7stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Im Gedenken an die Februarkämpfe 1934

Ein Film über den Februar 1934, über eine Liebesgeschichte und über Widerstand, Menschenwürde und den aufrechten Gang – Die Kameraden des Koloman Wallisch.

Im Gedenken an die Februarkämpfe 1934

Wo Filmcasino

Wann 20:00 – 22:30 Uhr

Der Übertreibungskünstler

Anlässlich des Todestages von Thomas Bernhard empfehlen wir heute das Stück Der Übertreibungskünstler aufgeführt im Kasino am Schwarzenbergplatz.



Thomas Bernhard: Der Übertreibungskünstler

Wo Kasino am Schwarzenbergplatz

Wann 20:30 – 22:30 Uhr