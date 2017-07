Urlaub in Wien (c) STADTBEKANNT

Wien ist der schönste Urlaubsort 2017

Die Ferien haben begonnen, der Sommer ist da – und wir wollen alle weg! Dass man aber auch in Wien ganz hervorragend Urlaub machen kann, werden wir euch dieses Jahr zeigen. Jeden Tag ein neuer Urlaubstipp für die Stadt. Ob man nun eine Stadterkundung plant, Sommerfestivals besucht oder einfach nur die Zehen in den Sand steckt. Wien ist der schönste Urlaubsort 2017!

Vielseitiges Wien

Halb Wien befindet sich berteis in den Urlaubsländern. Und die andere Hälfte? Die holt sich einfach südländische Urlaubstimmung nach Wien!

– Strand in der City

– Italien in Wien

Kulturelles Wien

Sommer in Wien heißt auch jede Menge Kulturprogramm. Unsere Empfehlungen für den Sommer 2017:

– Wien Museum | Ausstellung: Wien von oben

Nächtliches Wien

Man vergisst im Urlaub zwar gerne, welcher Wochentag gerade ist, aber wenn dann das Wochenende kommt, wird der Urlaubsfaktor trotzdem noch einmal nach oben geschraubt. Spätestens wenn sich die ganze Stadt in den Bars und auf den Straßen versammelt. Hier ein paar Anregungen für die perfekte Abendgestaltung:

– American Bars in Wien

STADTBEKANNT wünscht einen wunderschönen Urlaub in Wien!

Dieser Artikel fängt klein an und wir von Tag zu Tag mit sommerlichen Urlaubstipps aufgefüllt. Also, immer wieder vorbeischauen, lohnt sich 😉

