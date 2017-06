Italien in Wien

Caffè Bacco Tisch Gedeck (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Authentisch Italienisch in Wien

Italien ist nicht nur Pizza und Pasta! Nein, der temperamentvolle Süden ist auch anderweitig in Wien vertreten. Vom italienischen Filmfestival über wahrhaft authentische Küche haben wir ein Stückchen Bella Italia in Wien gesucht und gefunden!

Nuovo Cinema Italia

Das italienische Filmfestival findet heuer von 8. bis 15. Juni im Votiv Kino statt. Auf dem Programm stehen traditionellerweise italienische Filme, aber auch Dokumentationen über Italien und aktuelle Ansichten zu kulturellen und gesellschaftspolitischen Themen. Das Festival findet heuer zum 15. Mal statt und wird vom italienischen Kulturinstitut organisiert.

Nuovo Cinema Italia

8. – 15. Juni 2017

Votiv Kino Wien

Währinger Straße 12

1090 Wien

Italienisches Kulturinstitut Wien

Das italienische Kulturinsitut in Wien befindet sich im 3. Bezirk und man merkt, dass Italienisch die Sprache der Musik ist. Das Kulturinsitut fühlt sich nicht nur für Sprachkurse, sondern auch für diverse musikalische Events und Konzerte verantwortlich. Natürlich gibt es immer wieder auch Vernissagen oder Literatur-Events. Es zahlt sich jedenfalls aus, den Eventplaner des Instituts zu durchstöbern!

Istituto Italiano di Cultura di Vienna

Ungargasse 43

1030 Wien

Mo, Mi, Do 9:00 – 13:00 und 14:00 – 16:00

Di 9:00 – 13:00 und 14:00 – 18:00 Uhr

Fr 9:00 – 13:00 Uhr

Italienischkurse in Wien

Sprachkurse für Italienisch werden, wie schon erwähnt vom Kulturinstitut selbst angeboten, aber natürlich auch über die Uni Wien oder über einige private Anbieter.

Italienisch am Kulturinstitut Wien

Erster Ansprechpartner für Italienische Events in Wien

Sprachkurse, Festivals uvm.

Società Dante Alighieri

Sprachkurse für Senioren, Schüler oder auch als Maturavorbereitung

Klavierunterricht, Konzerte, Veranstaltungen

italissimo.at

Blog für Italienliebhaber

Kontakte zu diversen Privatlehrern

Sprachenzentrum der Uni Wien

Semesterkurse in verschiedenen Niveaus

Billiger für Studenten der Uni Wien

Italienisch Essen in Wien

Es gibt in Wien zahlreiche Pizzerien in Wien (vor allem in der Josefstadt und in Neubau!) und Italienische Restaurants – aber ein paar gibt es doch, die noch ein bisschen authentischer sind als andere. Hier wird Italienisch gesprochen, direkt importiert oder schlichtweg von Italienern gekocht:

Wetter Cucina

Authentisches Restaurant mit handgeschriebener, wechselnder Speisekarte und dem besten Olivenöl in Wien!

Payergasse 13/4

1160 Wien

Donatella Alimentari

Delikatessen und Italienisches aus Neapel – es gibt Mittagsmenüs, perfekten Capuccino auch draußen an der Theke und einen sehr netten Besitzer.

Margaretenstraße 42

1040 Wien

Pasta …e basta

Sehr beliebt für’s Mittagsmenü und eine perfekte Anlaufstelle für hausgemachte Pasta – auch zum Mitnehmen. Man teilt sich familiär Italienisch den Tisch mit anderen Gästen!

Werdertorgasse 10

1010 Wien

Caffè Bacco

Alberto Stefanelli kocht authentisch italienisch und das kleine Lokal ist gefüllt mit Wein und Italien-Flair!

Margeretenstraße 25/4

1040 Wien

Trattoria Dal Toscano

Kleine Trattoria mit Platz für höchstens 45 Personen, Theke mit frischem Prosciutto und authentischen Zutaten – speziell für einen Familienabend oder ein besonderes Dinner zu zweit perfekt!

Alser Straße 65

1080 Wien

Mehr Italien

Natürlich gibt es in Wien noch viel, viel mehr italienische Restaurants. Zum Beispiel das Corto e Nero (für’s Frühstück), das Oskar (am Markt), die Pastamanufaktur oder das Pacado!

