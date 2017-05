Die schlimmsten Muttertagsgeschenke

Was Mami so gar nicht freut!

Der Muttertag steht vor der Tür, der Einkaufswahnsinn ist voll im Gang. Wir haben für euch die Top 5 No-Go’s für den kommenden Sonntag zusammengestellt und sagen euch, wie üblich mit Augenzwinkern, welche Geschenkideen ihr euch aus dem Kopf schlagen könnt.

Platz 5: Last Minute Gutscheine

Das ist ja so eine Sache mit den Gutscheinen. Manche, ja manche, sind wirklich toll – Thermengutscheine, Gutscheine für einen ausgiebigen Brunch, Massagegutscheine – zaubern allesamt ein Lächeln auf Mutters Lippen, in den meisten Fällen zumindest. Dann gibt es aber noch die andere Kategorie Gutscheine: Die Last-Minute-mir-fällt-nichts-Besseres-ein-Gutscheine. Eure Mamis sind nämlich nicht so naiv, wie ihr vielleicht glaubt. Ein selbstgebasteltes Billet, Marke „Druckerpatrone ist fast leer“, inklusive Gutschein für „einmal kochen“ oder „ganz viele Bussis“ sind zwar süß, wenn ihr fünf seid, danach ist es aber eher peinlich. Der Verzweiflungsgutschein – ein absolutes No-Go.

Platz 4: Fotos

Zugegeben, Fotos, können auch ganz hübsch aufbereitet sein. Ein schönes Fotoalbum, ein gerahmtes Familienportrait, alles nett und mit ein wenig Aufwand verbunden. Solltet ihr aber am Sonntagmorgen verzweifelt den Drucker anbeten, doch noch etwas Farbe für den Schnappschuss vom letzten Weihnachtsabend auszudrucken, wird das weniger charmant ankommen. Besonders dann nicht, wenn die Mama auf dem Foto nicht ausgesprochen gut aussieht – rote Augen und ein Doppelkinn ob der kreativen Perspektive sind weniger schön. Und wenn ihr dann noch ein Foto wählt, wo ihr deutlich angetrunken neben der Mama posiert, überlegt euch das Ganze dann doch lieber noch einmal.

Platz 3: Schokolade und Blumen

Schokolade ist ein schwieriges Muttertagsgeschenk. Blumen ebenfalls. Denn wer verzweifelt durch den Franz-Josefs-Bahnhof-Billa wandert, auf der Suche nach einer Packung Merci, der hat in Wirklichkeit schon verloren. Abgedroschener geht es kaum, dazu noch ein paar schäbige Supermarkt-Schnittblumen, und das Muttertagsgeschenk des Grauens ist vollständig. Blumen pflücken ist übrigens nicht nur weitgehend illegal, sondern kommt den Supermarktblumen doch sehr nahe. Ja, die Mama wird es merken, dass euer „Blumenstrauß“ in der Hundezone gegenüber aufgewachsen ist.

Platz 2: Das Muttertagsgedicht

Noch schlimmer ist das Muttertagsgedicht. Hier gilt wieder die Faustregel, bis 5 ist so ziemlich alles süß, danach wirkt es eher irritierend. Da der Muttertag ja ein Sonntag ist, kann es gut sein, dass ihr restalkoholisiert zum Familienessen antanzt, und nein, auch mit 2 Promille könnt ihr nicht dichten. Wirklich nicht. Und wenn euch das noch nicht abhält, denkt daran: Mindestens ein Familienmitglied besitzt ein Smartphone, das euren lallenden Auftritt für die Ewigkeit festhalten wird.

Platz 1: Haushaltsgeräte

Die 50er Jahre sind vorbei! Sollte es nicht ausdrücklich gewünscht sein, dann lasst auf jeden Fall die Finger von Haushaltsgeräten. Über den 19. Mixer oder den siebten Milchschäumer kann man sich nämlich nur noch schwer freuen, dasselbe gilt natürlich für Pfannen, Töpfe und ähnlich kreativen Schmarrn. Wenn ihr auf die glorreiche Idee kommt, ein Kochbuch dazuzupacken, dann habt ihr überhaupt verloren: Es könnte nämlich als subtile Beleidigung der Mama-ischen Kochkünste verstanden werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« ORF – Sendezeit Kinotipps für Mai »