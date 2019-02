Yoga- und Meditationsausbildung bei VedaVital

VedaVital Institut für Ayurveda, Yoga & Energiearbeit

Wer nicht nur Yoga machen, sondern auch Yoga unterrichten möchte, dem bietet VedaVital ab 1. März die Möglichkeit die Ausbildung zum/r Dipl. YogalehrerIn und zum/r MeditationstrainerIn zu machen.

Yoga

Yoga ist seit geraumer Zeit nicht mehr aus der Sportroutine vieler wegzudenken. Kein Wunder, schließlich wirken sich die ursprünglich aus dem indischen Kulturbereich stammenden Körperübungen positiv auf Körper, Geist und Seele aus. Dabei wirkt Yoga auch noch entspannend und kräftigt die Muskulatur.

VedaVital

Diesem ganzheitlichen Konzept hat sich das Team von VedaVital, dem Institut für Ayurveda, Yoga und Energiearbeit, verschrieben. Das gesammelte Wissen möchte das Institut nun auch an andere weitergeben. Aus diesem Grund startet VedaVital mit 1. März eine Ausbildung, die verschiedene Stufen des Eintauchens in die Materie ermöglicht. In Form von drei Modulen werden den TeilnehmerInnen sowohl Grundkenntnisse als auch Vertiefung in Yoga und Meditation, sowie die ayurvedische Ernährung nähergebracht. Besonderer Wert wird vor allem auf eine praxisnahe Ausbildung gelegt, um die Teilnehmenden auch individuell fördern zu können. Natürlich ist der gesamte Kurs auch von der Yoga Alliance USA anerkannt.

Das klingt super, nicht wahr? Also nichts wie los und anmelden!

Alles auf einen Blick

VedaVital Ausbildung

Modul 1: 1.390,- (zuzgl. Kost und Logie für ein WE im Sommer in einem Seminarhotel)

Modul 2: 1.660,-

Modul 3: 1.560,-

