Heute in Wien: 22.2.2019

Tagestipps für Wien

Köstlichkeiten aus Sizilien, etwas Kabarett, dann feiern und Tanzbein schwingen. Klingt nach Wochenende!

Pizza am Freitag

Wenn es um Pizza geht, dann ist die Versuchung immer groß. Wenn es sich aber um eine der besten Pizzas in Wien handelt, dann können wir sowieso nicht „Nein“ sagen. Also auf in die Pizzeria „Il Sestante“.

Il Sestante

Wo Piaristengasse 50, 1080 Wien

Wann 11:30 – 23:30 Uhr

Pop Up

Eine Auswahl an Köstlichkeiten aus Sizilien wie Tomatensaucen, Zitronen, Orangen, Olivenöl, Sardellenfilets erwarten euch heute bei Chiarlies Pop Up im 3. Bezirk! Ein bisschen was zum Trinken gibt es auch!

Chiarlies Pop Up

Wo KUNST HAUS WIEN. Museum Hundertwasser, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Wann 14:30 Uhr

Kabarett

Der Youtuber und Autor Michael Buchinger sorgt mit seinem Bühnenprogramm „Lange Beine, kurze Lügen“ garantiert für einige Lacher.

Michael Buchinger: Lange Beine, kurze Lügen

Wo Globe Wien, Karl Farkas Gasse 19, 1030 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Afterwork

Wir lassen diese Woche mit dem ein oder anderen Tänzchen beim Salsa Friday Afterwork im Cafe Afro ausklingen.

Salsa Friday Afterwork

Wo Cafe Afro, Türkenstrasse 3, 1090 Wien

Wann 21:00 Uhr

Ausgewählte Scheiben

Fein erlesener Musik und ein paar Überraschungen erwarten euch bei 40te Ausgabe von „Ménage à trois“!

Menage a trois #40

Wo Club-U

Wann 22:00 – 6:00 Uhr

Reisverschluss

ZIP in der Forelle verspricht eine Nacht voller elektronischer Dancemusik. Abshaken und darauf die Besinnung verlieren versteht sich von selbst.

ZIP | Grelle Forelle

Wo Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr