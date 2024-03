Unterwegs durch Wien

Wir stellen euch hier Orte, Viertel und Plätze von Wien vor, bei denen sich ein Besuch immer lohnt!

Stadtspaziergänge: Wiens Viertel erkunden

Umfangreiche Stadtspaziergänge sind eine großartige Möglichkeit, Wien zu erkunden.

Schubertviertel

Dieses charmante Viertel im 9. Bezirk ist ein wahres Kleinod. Hier findest du versteckte Cafés, kleine Buchhandlungen und malerische Plätze. Einfach durch die Gassen schlendern, die Gegend genießen und Neues entecken.

Rasumofskygasse

Die Rasumofskygasse im 3. Bezirk ist ein Geheimtipp für KunstliebhaberInnen. Hier finden sich Galerien, Ateliers und Street-Art. Wo früher ein ehemaliges Wettbüro war, indem Fußball-Livewetten abgeschlossen wurden, geht es heute etwas ruhiger zu, denn das Wettbüro steht heute leer. Jung-Gastronomen bringen heute aber wieder frischen Wind in die Gasse, so dass sie auf jeden Fall einen Besuch wert ist.

Gußhausviertel

Das Gußhausviertel im 4. Bezirk ist ein aufstrebendes Viertel mit einer Mischung aus moderner Architektur und historischem Flair. Hier finden sich trendige Cafés, coole Bars und interessante Boutiquen. Nach der Sanierung lockt auch das Museum mit einer neuen Dauerausstellung, die für jeden Besucher und Einheimischen sehenswert ist.

Grätzltipps: Hier ist immer etwas los!

Wiener Prater

Der Prater ist nicht nur ein Vergnügungspark, sondern auch ein riesiger Park mit grünen Wiesen und alten Bäumen. Er eignet sich nicht nur für ausgiebige Spaziergänge, sondern auch zum Radfahren und zum Genießen der Natur.

WU Campus

Der moderne WU Campus im 2. Bezirk ist ein architektonisches Highlight. Hier wird nicht nur studiert, sondern auch die Cafés und Restaurants im direkten Umfeld sind ein echtes Highlight und immer einen Besuch wert.

Karmeliterviertel

Das Karmeliterviertel im 2. Bezirk ist ein wunderbarer Ort für LiebhaberInnen des Wiener Lebensgefühls. Dieses Quartier zeichnet sich durch seinen Markt, den Karmelitermarkt, aus, der mit einer Vielfalt an frischen Produkten, lokalen Spezialitäten und kleinen Cafés besticht. Die entspannte Atmosphäre, kombiniert mit der historischen Kulisse, macht dieses Viertel zu einem besonderen Ort für alle, die das authentische Wien erleben möchten.

Historische Adressen: Auf den Spuren von Wiens Vergangenheit

Musikalische Landstraße

Hier lässt es sich fantastisch ein in die Welt der klassischen Musik eintauchen. Es finden sich historische Gebäude, in denen berühmte Komponisten wie Schubert und Beethoven gewirkt haben und die alten Straßen und Gebäude laden zum Schlendern ein.

Palais Ferstel

Inmitten der Wiener Innenstadt verbirgt sich das Palais Ferstel, ein architektonisches Meisterwerk aus dem 19. Jahrhundert, das an die venezianische Renaissance erinnert. Ursprünglich als Bank- und Börsengebäude konzipiert, beherbergt es heute neben repräsentativen Räumlichkeiten auch das berühmte Café Central, das einst Treffpunkt für bedeutende Persönlichkeiten wie Leon Trotsky, Sigmund Freud und Peter Altenberg war. Ein Besuch des Palais Ferstel ermöglicht es, in die Wiener Kaffeehauskultur einzutauchen und gleichzeitig die prachtvolle Architektur zu bewundern, die von der reichen Geschichte und Kultur Wiens zeugt.

Augarten Porzellanmanufaktur

Für einen weiteren historischen Einblick in Wiens reiche Kulturgeschichte bietet sich ein Besuch der Augarten Porzellanmanufaktur an. Diese liegt im idyllischen Augarten, einem der ältesten Barockgärten Wiens. Die Manufaktur, gegründet 1718, ist bekannt für ihre exquisite Handwerkskunst und die Herstellung von feinem Porzellan, das weltweit geschätzt wird. Besucher können nicht nur die kunstvollen Porzellanwaren bewundern, sondern auch einen Einblick in die traditionellen Herstellungsprozesse erhalten. Die Kombination aus historischem Ambiente und lebendigem Handwerk macht die Augarten Porzellanmanufaktur zu einem einzigartigen Ort, der die Verbindung von Wiens Geschichte und kulturellem Erbe aufzeigt.