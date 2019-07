Heute in Wien: 5.7.2019

Tagestipps für Wien

Ein Sommer in Japan, musikalische Poesie, eine Familiengeschichte, Speisen aus aller Welt und das musikalische Herz Südamerikas. Heute ist Reise-Feeling angesagt.



Hallo Indien

Der Duft von Indien erwatet die Gäste, wenn sie durch die Tür treten. Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.

Zum Moghulhof

Wo Burggasse 12, 1070 Wien

Wann 11:30 – 23:30 Uhr

Kulinarische Weltreise

Streetfood aus aller Welt. Kommt und probiert euch durch die verschiedensten Köstlichkeiten.

Streetfood Weekend

Wo Brauhund

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Japanischer Sommer

Das Weltmuseum holt ein Stückchen Japans nach Wien. Von japanischem Handwerk bis hin zur Bonsai-Zucht, es ist alles vertreten.

Japanisches Sommerfest im Weltmuseum

Wo Weltmuseum Wien

Wann 17:00 Uhr

Gedankenklang

Musik trifft Poesie. Ein Abend über die Annährung zwischen Lyrik und musikalischen Klängen. Was ist möglich und was nicht?

Gedankenklang-Lesung

Wo Kaffeebar Quentin

Wann 20:00 – 21:30 Uhr

Das Herz Südamerikas

Kommt und genießt einen bunten Mix aus Gypsy, Jazz, Bossa Nova, Bolero und Tango. Das ist genau das Richtige für Körper und Geist.

Guadalupe Mediavilla

Wo Fanialive

Wann 20:00 – 3:00 Uhr

Das Herz am rechten Fleck

Eine Familie der anderen Art. Mit viel Herz und wenig schönreden erzählt der Film eine ganz bezaubernde Geschichte.

Shoplifters

Wo Kino Am Dach

Wann 21:00 Uhr