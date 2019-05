Heute in Wien: 3.5.2019

Tagestipps für Wien

Was der Freitag wohl alles bereit hält? Den Neubaugassen-Flohmarkt, Gin-Verkostung und Partys ohne Ende!

Flosserl

Freitag ist Fischtag – deshalb zahlt sich heute besonders aus, dem Goldfisch einen Besuch abzustatten.

Goldfisch

Wo Lerchenfelder Straße 16, 1080 Wien

Wann 10:30 – 22:00 Uhr

Flohmarkt

Heute verwandelt sich die Neubaugasse in eine Outdoor-Shoppingmeile mit über 300 Flohmarktständen, Getränken und Musik.

Flohmarkt Neubaugasse

Wo Neubaugasse, 1070 Wien

Wann 8:00 Uhr

Gin Festival

Tonic ohne Alkohol ist ginlos. Beim Vienna Gin Festival kann man sich durch 150 verschiedene Gin Sorten kosten.

Vienna Gin Festival 2019

Wo Lehargasse 6-8, 1060 Wien

Wann 16:00 Uhr

Craft Bier

Kreativbrauereien aus aller Welt versammeln sich in der Marx Halle, um ihre neusten Biere vorzustellen. Und wir sind mittendrin!

Craft Bier Fest Wien

Wo MARX HALLE, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Wann 16:00 Uhr

Premiere

Im Admiral Kino gibt es den Dokumentarfilm „Abandones“ über Frauen in Europa, denen ein Schwangerschaftsabbruch untersagt wurde, mit anschließender Diskussion zu sehen.

Film Premiere Abandoned

Wo Admiral Kino, Burggasse 119, 1070 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Slam it

Die Bühne in rotes Licht getaucht, die Text verrucht wie nie zuvor – das ist der Rotlicht-Slam!

Street Poetry: Rotlicht-Slam!

Wo PopUp Street, Währinger Straße 100-102, 1180 Wien

Wann 18:30 – 22:00 Uhr

Explosiv

Eine neue Generation an KünstlerInnen, ChoreografInnnen und TänzerInnen eröffnen mit ihren Performances neue Welten.

Rakete. Choreografie und Performance einer neuen Generation

Wo Tanzquartier Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Feiern im Freien

The Birds & The Bees läuten die Sommersaison ein, ab heute wird wieder jeden Freitag unter freiem Himmel gefeiert.

The Birds & The Bees – Summer Season Opening with Full Crate

Wo Volksgarten Pavillon, 1010 Wien

Wann 22:00 – 4:00 Uhr

Party

Das Feiern kommt zu keinem Ende – heute findet Teil zwei der Jubiläumsfeier von Playbackdolls im Grillx statt.

10 Jahre Playbackdolls – Konzert & Party 2

Wo Grillx, Petersplatz 1, 1010 Wien

Wann 22:00 – 2:00 Uhr