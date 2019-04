Heute in Wien: 27.4.2019

Tagestipps für Wien

Ab ins Wochenende und raus ins Freie! Heute steht Joggen, Gartenfest und die Eröffnung der Beach Saison an der Tagesordnung.

Frühstücksgenuss

Ob Chorizo Toast, Pancakes oder Porridge – im Propeller schmeckt’s.

Propeller

Wo Propeller, Margaretenstraße 55, 1050 Wien

Wann 10:00 – 2:00 Uhr

Strandwetter

Unser Lieblingsstrand am Donaukanal ist wieder zurück! Und das noch dazu größer als je zuvor.

New Tel Aviv Beach Opening Party

Wo TEL AVIV Beach 2010

Wann 18:00 Uhr

Pflanzenangelegenheit

Um ein wenig Abwechslung in die Flora des Balkons zu bringen, werden heute am Yppenplatz fleißig Pflanzen getauscht.

Pflanzentauschbörse am Yppenplatz

Wo Yppenplatz

Wann 9:00 Uhr – 14:00 Uhr

Standln

Sowohl private Aussteller, als auch die Geschäfte in der Einkaufsstraße sind am diesjährigen Frühlingsflohmarkt in der Obkirchengasse vertreten!

Flohmarkt Obkirchergasse

Wo Einkaufsstraße Obkirchergasse, Obkirchergasse, 1190 Wien

Wann 8:00 – 18:00 Uhr

Acoustic

Er braucht nichts weiter als eine Gitarre und seine Stimme, um ein Stück Argentinien nach Wien zu bringen: Octavio Barattucci.

Octavio Barattucci_La Vitrina Acústico

Wo La Vitrina – Kaffee & Kulturfabrik, Schiffamtsgasse 8, 1020 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Schmaus

Eine besondere Nacht mit besonderem 5-Gänge-Menü und besonderer Musikbegleitung wartet heute im Amacord Café.

Special Night

Wo Amacord Cafe, Rechte Wienzeile 15, 1040 Wien

Wann 19:00 – 1:00 Uhr

Gartenfest

Beim Gartenfest im Sonnenland gibt es Kräuterspritzer für die Großen, Spiele für die Kleinen, Pflanzen für Naturliebhaber und Musik für alle.

Gartenfest im Sonnenland

Wo Werkstättenweg 75, 1110 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Sauberes Wien

Gemeinsam laufen und Müll einsammeln macht Spaß und unsere Stadt ein ganzes Stück schöner.

Plogging in Wien – Plogging World

Wo U6 Neue Donau

Wann 10:00 – 14:00 Uhr