Heute in Wien: 23.10.2018

Tagestipps für Wien

In Wien kann man immer wieder Unerwartetes entdecken: ein Kellergewölbe mit Genussfaktor zum Beispiel! Oder Künstler im Rathaus! Oder ein Konzert im Museum! Alles heute, alles super!

Wiener Keller

In Wien gibt es zahlreiche Kellergewölbe! Eines der schönsten, die man auch besuchen kann: der Melker Stiftskeller! Ein positiver Nebeneffekt: hier gibt’s auch köstliche Wiener Schmankerl!

Melker Stiftskeller

Wo Schottengasse 3, 1010 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Kunstmesse

Rund 60 Wiener Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke im Rathaus zur Schau – auf zur Amateurkunstmesse!

10. Wiener Amateurkunstmesse

Wo Rathaus

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Gedenken

Wusstet ihr, dass sich in Floridsdorf ein KZ-Außenlager befand? Heute Abend wird eine Gedenktafel enthüllt!

Enthüllung der Gedenktafel am Außenlager Floridsdorf

Wo Hopfengasse, 1210 Wien

Wann 11:00 Uhr

Security Oida!

Der Masterstudiengang IT Security der FH Technikum Wien lädt zum Security Potpourri mit vielen Vorträgen zum Thema DSGVO und so weiter!

Security Potpourri 2018

Wo FH Technikum Wien, Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

Wann 13:45 – 20:30 Uhr

Poetry Slam

Ein mehrsprachiger Poetry Slam steht am Programm – und davor gibt’s ein paar interessante Workshops!

Bühne frei für eure Stimmen!

Wo C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik, Sensengasse 3, 1090 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Konzert

Ingrid Merschl singt heute Lieder von Abraham, Zweig, Bronner, Reinhardt, Farkas, Tauber, Polgar, Torberg, Schmidt, …

In der Heimat gibts ein Wiedersehn – Konzert

Wo Bezirksmuseum Neubau, Stiftgasse 8, 1070 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Bib-Runde

„Krimi in der Bib“: Lukas Pellmann liest ab 20:00 Uhr in der Uni Bib aus „Ehrenrunde“. Mal ein netter Anlass um in die Bib zu gehen!

Krimi in der Bib: Lukas Pellmann liest „Ehrenrunde“

Wo Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Wann 20:00 – 21:30 Uhr

Movie Night

ovie Night im Tipsy Weasel: He Named Me Malala.

Movie Night „He Named Me Malala“

Wo The Tipsy Weasel, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr