Heute in Wien: 17.3.2019

Tagestipps für Wien

Heute gehen wir auf die Straßen und danach zu Schenk Partys und Billard Turnieren.

Griechisches Standlessen

Griechisch to sit oder to go – Gyros und Pita von „Marcos“ schmecken überall gut!

Marcos

Wo Landstraßer Hauptstraße 73, 1030 Wien

Wann 9:00 – 21:30 Uhr

Geben und Nehmen

Ihr wolltet immer schon die Kleiderkreisel Schenk Party besuchen, aber wart noch nie dort? Heute findet sie zum letzten Mal in der Schenke statt, also nichts wie hin!

Kleiderkreisel Schenk Party *die letzte*

Wo Pfeilgasse 33, 1080 Wien, Österreich

Wann 12:00 – 15:00 Uhr

Schnäppchenjäger

Nach einer gründlichen Frühjahrs-Entrümpelung haben wir im Schrank endlich wieder Platz für neue Frühlingsteile. Beim Flohmarkt in der Chupitos Bar ist sicher etwas dabei.

Frühjahrsschnäppchen Flohmarkt

Wo Chupitos Bar Vienna, Kurzgasse 6, 1060 Wien

Wann 14:00 – 18:00 Uhr

Wien kämpft

Ab auf die Straße. Eine Fotoausstellung von Christopher Glanzl über Wiens kämpferische Seite, Straßendemos und Protestaktionen.

Streetfighter

Wo Kopenhagenhof, 1190 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Jazz ’n Chill

Chuffdrone hat die internationale und Wiener Jazzszene in den vergangenen Jahren ordentlich aufgemischt. Heute tritt das junge Quintett im Kulturcafé Max auf.

Chuffdrone im Kulturcafé Max

Wo Mariengasse 1, 1170 Wien, Österreich

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Pool Table

Vienna International Students läd heute ins Downstairs zu einem gemütlichen Billard Abend. Eine gute Gelegenheit, um Studierende aus aller Welt kennenzulernen und die alten Pool-Skills mal wieder aufzufrischen.

Billiard/Pool Evening

Wo Downstairs, Theobaldgasse 15, 1060 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Kinoabend

Schwere Kost heute Abend im Schikaneder: Im Filmdrama „Der Goldene Handschuh“ reißt der Hamburger Fritz Honka sozial verwahrloste Frauen auf. Kaum bei sich zu Hause angekommen, bringt er sie um.

Der Goldene Handschuh

Wo schikaneder, Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Wann 22:00 – 23:30 Uhr