Heute in Wien: 13.12.2018

Tagestipps für Wien

Heute am Programm: Flohmarkt, Ausstellungseröffnung, Lesestunde – das wird fein!



Noosh

Donnerstag ist ja fast schon Wochenende, daher gehen wir heute Abend fein Dinieren ins Noosh. Am Besten ihr reserviert euch die kleine feine Ecke hinten links, hinter dem Vorhang!

Noosh

Wo Zieglergasse 29 16, 1070 Wien

Wann 17:00 – 01:00 Uhr

Flohmarkt

Curvy ist juicy! Das findet auch die Greisslerei und veranstaltet einen Flohmarkt für Größen ab 40. (Wobei wir uns ernsthaft fragen, was an Größe 40 bitte groß sein soll?)

Plus Size Blogger Flohmarkt ab Größe 40

Wo Greisslerei 8, Laudongasse 46, 1080 Wien

Wann 17:00 Uhr

Musik

In Mon Ami’s Keller gibt es heute Abend Sound. So clubmäßig. Aber schon um 18:00 Uhr. Endlich mal was für die arbeitende (und/oder ernsthaft studierende) Bevölkerung!

Down. im Club der frühen Vögel

Wo Mon Ami, Theobaldgasse 9/1a, 1060 Wien

Wann 18:00 Uhr

Kunst

Fotografie-Ausstellungseröffnung im Kunsthaus Wien.

Opening: Annette Kelm. Tomato Target

Wo Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 19:00 Uhr

Literatur

Gelesen wird aus der Tatort Reihe des Falter-Verlags. Eine schaurig-schöne Weihnachtsgeschichte.

Mörderischer Advent im Krimisalon

Wo Krimisalon, Magdalenenstraße 21, 1060 Wien

Wann 19:00 Uhr

Theater

Österreichische Erstaufführung eines Theaterstücks, dass sich mit Asylwesen, Bürokratie und Entmenschlichung auseinandersetzt.

Erschlagt die Armen!

Wo WERK X

Wann 19:30 Uhr

Literatur

Unter Palmen gibt seine 4. Ausgabe heraus und möchte mit uns feiern. Mit Kaffee und Spritzwein, wie sie selber sagen.

Release: //Unter Palmen #4 – hackln & chilln

Wo Das GEHSTEIG, Schmelzgasse 14, 1020 Wien

Wann 20:00 Uhr