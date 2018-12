Heute in Wien: 12.12.2018

Tagestipps für Wien

Wir gehen es heute mal ein bisschen ruhiger an und genehmigen uns ein bisschen Kultur am Nachmittag und am Abend. Der Weihnachtsstress wird uns schon noch bald genug einholen.



The Nice Guys

In 1030 holen wir uns heute unser Mittagsmenü, bei den netten Leuten von nebenan, denn bei „The Nice Guys“ ist für alles gesorgt: Mittagsmenü, Kaffee und After Work.

Wo Karl Farkas-Gasse 18, 1030 Wien

Wann 9:30 – 22:00 Uhr

Vortrag

Swing von den 1930ern bis zu den 1960ern lässt heute Abend keine Hüfte ungeschwungen.

Hot Christmas Swing at Kulturcafé Max

Wo Cafe Max, Mariengasse 1, 1170 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Theater

Schauriges Theater heute Abend im studio brut. Keine leichte aber sehr interessante und tiefgehende Kost. Publikumsgespräch inklusive.

Die Rabtaldirndln – Böse Frauen

Wo studio brut, Zieglergasse 25, 1070 Wien

Wann 20:00 Uhr

Kino

Einen israelischen Publikumsliebling zeigt uns das Filmcasino heute Nachmittag.

Kino&Kuchen: Gegen den Strom – im Filmcasino

Wo Filmcasino

Wann 15:00 – 17:30 Uhr

Shopping

Ein bisschen nach Weihnachtsgeschenken stöbern. Das bietet sich heute im Vintage Fabrik – Vintage & Design Markt an.

Vintage Fabrik – Vintage & Design Markt

Wo Popupzentrale, Mariahilfer Straße 3, 1060 Wien

Wann 12:00 Uhr