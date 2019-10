Heute in Wien: 11.10.2019

Tagestipps für Wien

Am Schwendermarkt findet man sich heute zur Erntezeit ein, im phil gibt es eine Buchpräsentation und am Abend ist es wieder Zeit für eine Ausstellung. Wer seinen Kleiderschrank ausmisten möchte, der kommt in die Textilgalerie. Endlich Freitag!



Neues Stammcafe

Bei Flammkuchen, Craft Beer und Gin Tonic trifft man sich hier ab 16:00 Uhr mit Nachbarn und Freunden aus dem Grätzel oder schaut auf einen Afterwork Drink vorbei.

Cafe Trabant

Wo Dittesgasse 3, 1180 Wien

Wann 16:00 – 01:00 Uhr

Erntedank am Schwendermarkt

Der Schwendermarkt feiert die Erntezeit mit Genuss & Wein. Heute kommen regionale Produzenten zu Besuch auf den Markt und bringen tolle Weine mit, es gibt Verkostungen, dazu Live-Musik und Kinderprogramm.

Wein- & Genussfest am Schwendermarkt

Wo Schwendermarkt

Wann 15:00 – 21:00 Uhr

Wortlaut

FM4 präsentiert öffentlich das neue Wortlaut-Buch mit den 10 besten Texten aus dem FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb zum Thema „Privat“.

FM4 Wortlaut Buchpräsentation

Wo phil

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Kleider tauschen leicht gemacht

Du hast Lust auf neue Kleider, aber schon viel zu viele ungetragene Schätze im Schrank? Dann komm zur Kleidertauschparty und tausche deine noch gut erhaltene Sachen gegen die von anderen. So wird das Überlager dezimiert und du bringst auch noch neue Stücke mit heim. Juhu!

Kleidertauschparty

Wo Textilgalerie

Wann 16:00 – 20:00 Uhr

Opening & Zine Release

„Wenn alle gegangen sind und sich die Tür hinter dem letzten Besucher schließt, gibt es einen intimen Moment, bevor man mit dem Abbau der Show beginnt…“

Wo Tim Nolas

Wann 19:00 – 22:00 Uhr