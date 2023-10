FESCH’MARKT Wien #27

Fesch’markt Wien in der Ottakringer Brauerei

Wenn sich kreative Menschen aus den Bereichen Kunst, Design, Food und mehr in der Ottakringer Brauerei treffen, um ihre Independent-Arbeiten zu zeigen – ja, dann ist FESCH’MARKT. Von 10. – 12. November ist es wieder soweit!

Fesches Disco Fever

Ganz nach dem Motto Saturday Fesch Fever eröffnet der Designmarkt seine Marktfloors in Wien. Für das richtige Disco Fieber sorgen unter anderem live DJs, fesche Specials und

Workshops, darunter ein Hustle Dance Workshop.

Und was es zu sehen gibt

Egal ob Kunst, Accessoires, Möbel, Mode, Kids Design oder Delikatessen für Jeden ist etwas dabei. Viel Liebe und Hingabe stecken in jedem einzelnen Produkt. „Handmade with Love“ ist das oberste Gebot am FESCH’MARKT. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Auch bei der Tombola steigt das Fesch Fever weiter an: Im unglaublichen Wert von 2.500 € gibt es einen Hauptpreis von Color Club und cut around the world für einen Retreat Day inklusive

Farbberatung, Styling und Fotoshooting zu gewinnen. Ein Zirbenbettzeug-Set um 350 € von DIE KØJE ist ebenso im Lostopf.

Alles auf einen Blick

FESCH’MARKT Wien #24

10. – 12. November 2023

Ottakringer Brauerei

Freitag 14:00 – 20:00 Uhr

Samstag 10:00 – 20:00 Uhr

Sonntag 10:00 – 19:00 Uhr